美財長：對伊朗攻擊可能須「升級促降溫」

美國財政部長貝森特表示，美國可能需要「升級」對伊朗的攻擊，才能逐步結束這場戰爭。（美聯社檔案照）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）22日表示，美國可能需要「升級」對伊朗的攻擊，才能逐步結束這場戰爭；此前，總統川普對美軍的軍事行動軌跡發出看似矛盾的說法。

川普21日威脅，如果德黑蘭不全面開放關鍵的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），將「徹底摧毀」伊朗的能源設施。而就在前一天，他才表示美國已「非常接近」達成目標，他正考慮「逐步結束」這場戰爭。

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「這是伊朗人唯一聽得懂的語言」

法新社報導，在接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問，被問到川普究竟是要逐步結束還是升級這場戰爭時，貝森特表示：「這兩者並不互斥。有時候你必須以升級來促成降溫（escalate to de-escalate）。」

貝森特主張：「這是伊朗人唯一聽得懂的語言。」

伊朗對通過荷姆茲海峽航運的威脅，已導致全球能源價格飆升；全球約5分之1的天然氣與石油供應皆由此通過。

做為平息市場動盪努力的一環，貝森特已暫時解除美國對已裝載上船的伊朗與俄羅斯石油的制裁。但此舉引發強烈反彈，批評人士表示，這將在衝突持續進行的同時，為伊朗提供資金。

在被問及這項矛盾時，貝森特為此舉辯護，聲稱這有助於減輕美國合作夥伴的壓力，並降低伊朗能從其石油中獲得的價格。

貝森特說，「那些伊朗石油原本就是要賣給中國人的。它將會以折扣價出售……所以哪一種情況更好？是油價飆升至150美元，而他們（伊朗）獲得其中的70％，還是油價低於100美元？」

原油價格飆升也導致全美各地的加油站成本迅速上漲，在期中選舉前幾個月為川普帶來潛在的政治風險。

貝森特拒絕就美國人何時能預期價格趨緩給出時間表，同時主張選民將會同意，消除伊朗的核子威脅將值得這些暫時的代價。

與此同時，流亡海外的伊朗末代王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），呼籲川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）克制，不要鎖定伊朗的平民基礎設施，因為它「屬於伊朗人民與自由伊朗的未來」。

旅居美國的巴勒維在僑民中具有影響力，但並未擔任任何官方職位。他22日在社群平台X發文表示：「伊朗必須受到保護。該政權必須被瓦解。」

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