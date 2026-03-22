誤會了！網傳南韓電子入境卡國籍改回台灣？真正爭議在「這格」未變

南韓電子入境卡截至2026年3月22日晚間6時仍在「出發地」一欄將台灣標註為「中國（台灣）」。（圖取自南韓電子入境卡網站，記者方瑋立翻攝）

網路社群近日熱議，在填寫南韓電子入境卡（E-Arrival Card）時發現國家選項是「TAIWAN」，好奇是否因台灣政府祭出反制奏效所致。事實上，南韓電子入境卡去（2026）年12月發生爭議之初，其實是網站上的「出發地」一欄，將台灣標註為「CHINA（TAIWAN）中國台灣」，迄今未變。據指出，目前外交部仍積極與南韓方洽談交涉，尚未有進展。

網路社群Threads等軟體上近日有大量網友熱議，入境南韓必須填寫的電子入境卡上，國家／地區選項可以選擇「TAIWAN」，好奇是否我國反制措施奏效換來讓步？也引起資深媒體人黃暐瀚等人相繼分享。不過，在貼文下方其實已有許多其他網友留言提醒，該入境卡引起爭議的本來就不是「國家／地區」這欄，而是「出發地」。

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本報此前報導，外交部去年陸續接獲國人反映，南韓電子入境申報單的基本資料欄位中，勾選「國家/地區」的欄位仍能選擇「台灣」（TAIWAN）選項，但在填寫入境及出境資料的「出發地」及「下一目的地」時，僅有「中國（台灣）」〔CHINA（TAIWAN）〕可以選擇。

外交部當時說，此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對於南韓政府此一不友善列示感到不滿及失望。我駐南韓代表處已多次向該國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與做法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部說，南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示我國的方式，不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾、更傷害台灣民眾情感，呼籲南韓政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示。

據指出，目前外交部仍對此積極與南韓政府洽商交涉中，尚未獲進一步消息。

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