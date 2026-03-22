外交部反制奏效？！南韓官方入境系統急將「中國台灣」改了

圖為首爾仁川機場。（歐新社）

南韓電子入境卡系統去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」，我國外交部多次嚴正要求更正未果，本月18日宣布祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。台灣外交部硬起來，似乎起到效果，近日有網友就發現韓政府官方申報網站，已將「中國（台灣）」改成「台灣」。

為反制韓方將我國矮化成「CHINA（TAIWAN）」，我外交部擬將外僑居留證中原列「KOREA」的名稱改成「KOREA（SOUTH）」，要求韓方3月31日前回覆我方，倘若沒獲得正面回應，我方將正式在相關欄位對南韓的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則的堅定立場。

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過了兩天，網友就發現韓方採取動作。經查大韓民國法務部出入境外國人政策本部的電子入境登記卡線上申報網站，我國的名稱終於改回「TAIWAN」；輸入「CHINA」，搜尋結果僅跳出「中華人民共和國」、「中國（香港）」和「中國（澳門）」。

韓政府官方申報網站已將「中國（台灣）」改成「台灣」。（圖翻攝自南韓官方電子入境登記卡線上申報網站）

輸入「CHINA」，搜尋結果僅跳出「中華人民共和國」、「中國（香港）」和「中國（澳門）」。（圖翻攝自南韓官方電子入境登記卡線上申報網站）

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