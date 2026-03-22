藍白拿反核黨綱逼道歉 綠反嗆：國民黨有照黨章反共嗎？

圖為核三廠。（資料照）

總統賴清德宣布評估重啟核二、核三廠，藍白今接連批評，民進黨錯誤的能源政策源於錯誤的黨綱，廢核政策浪費上千億，應為過去錯誤的能源政策道歉、正式放棄「反核」神主牌；對此，綠營人士反駁，要求道歉的人過去也曾高喊「終結核四」，他們道歉了嗎？如果要拿黨綱說嘴，國民黨黨章明定「反對共產主義」，現在國民黨有反共嗎？

民眾黨主席黃國昌今召開記者會表示，賴總統評估重啟核二、核三廠是正確且必要的決定，也打臉了罷團和無理杯葛的民進黨立委，希望民進黨正式放棄反核這塊神主牌，務實、理性、科學的面對台灣過去在民進黨主政下，錯誤能源政策所造成的苦果，並為過去10年錯誤的能源政策，正式向民眾道歉。

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國民黨今天也說，賴總統廢核政策懸崖勒馬，迷途知返，回到國民黨長久主張的能源政策，雖然晚了，能改總比不改一路錯到底好，呼籲賴總統，錯了就要勇敢向人民承認錯了，要誠懇道歉，不要亂找理由硬拗。立委賴士葆也說，「廢核神主牌」還在民進黨黨綱中，錯誤的能源政策源於錯誤的黨綱，民進黨應該道歉。

面對藍白陣營猛攻，綠營人士反擊，那些要求民進黨道歉的人，多少人當初跟著一起高喊「終結核四」，他們道歉了嗎？這位人士更譏諷，如果國民黨要拿黨綱說嘴，國民黨黨章第二條明文規定「反對共產主義」，他們現在有在反共嗎？

對於黃國昌提及，台灣民眾黨去年發起核三延役公投，還被民進黨冷嘲熱諷浪費公帑，如今何其諷刺；綠營人士表示，當初黃國昌執意要辦公投時，民進黨就已經說明，公投題目都是「核管法」明文規定的事項；換言之，無論公投結果如何，經濟部與台電都已經要針對核電廠重新進行安全檢核程序，那本來就是假公投，重點是最後根本沒通過、還花了11億元。

此外，對於在野黨持續質疑「2025非核家園」破滅，綠營人士強調，賴總統早已明確表達，去年5月核三廠停機後，「非核家園」的目標就已經達成，如今政府相關單位依規定對核電廠重啟進行安全檢核，不僅是依法行政，更是針對未來國家能源需求所做的務實準備。

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