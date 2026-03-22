遭爆雙重國籍+沒當兵 李孝亮認了：以負責態度處理爭議

國民黨中正萬華選區市議員擬參選人李孝亮從大罷免至今爭議不斷。（記者董冠怡攝）

35歲國民黨台北市中正、萬華議員擬參選人李孝亮去年罷免期間發言引發爭議，被黨內同志檢舉，上週市黨部以「無法確定對黨有傷害，不予懲處」，未料一波未平一波又起，李又被爆出具有加拿大雙重國籍，而且還沒當兵；李孝亮回應，他會以負責任、誠實的態度面對，一定會依照法令規定妥善處理，大家放心。

李孝亮指出，我一路從基層出發，始終把誠信與品格放在最前面。無論是在公職、專業領域，還是個人事務上，我都堅持依法行事。到目前為止，所有相關行為都依法辦理，沒有任何造假、規避或不實隱匿。對於外界關心與檢視，會坦然面對，也願意接受社會公評與各界指教。

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在國籍部分，李孝亮提到，這不僅是法律與制度的問題，更是責任與選擇的問題。「我擁有中華民國與加拿大雙重國籍」，是在過去長期留學與海外生活過程中，依照當地相關規定取得，「我已主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍相關程序」，後續也會依照我國與加國法律，以及相關機關規範，妥善處理雙重國籍，並以不影響社會信任與公眾對公職人員的期待為原則，做出最負責任的決定。

他表示，至於兵役，我的態度一直很簡單，身為中華民國國民，依法履行兵役義務是理所當然的事，我絕沒有使用不法的方法規避兵役問題，也沒有任何模糊空間。

李強調，國籍與兵役都是責任問題，不應該在選舉期間被過度政治操作或片面放大。對我來說，更重要的是把時間與心力放在地方服務、解決問題，以及盡快把中正萬華的公共事務做好，讓居民有感、讓社區更好。面對各種質疑與檢視，我會持續用正面、負責、積極的態度回應社會期待，也會一步一腳印，把該做的事做好，不辜負選民的託付與信任。

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