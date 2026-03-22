盧秀燕完成11天訪美 周偉航：她牽動藍2028總統大選佈局

台中市長盧秀燕結束訪美行程，昨（21）日清晨抵達桃園機場。（資料照）

台中市長盧秀燕昨（21）日清晨返台，完成為期11天的訪美行程，對於此行成果，盧強調緊湊而圓滿的行程「超乎預期」；對此，政治評論員周偉航表示，盧此次訪美看似是城市外交，但實際上和我國軍購條例高度相關，涉及國民黨內部派系角力，更牽動著藍營2028總統大選的關鍵佈局。

時事評論員周偉航日前於時代力量直播節目《午餐大時客》表示，台中市長盧秀燕的訪美行程雖然名為城市外交，但背後與立法院即將審理的軍購案息息相關，不僅牽動著國民黨內部不同預算版本的派系角力，影響台灣未來國防走向，更可能成為後（2028）年總統大選佈局的重要轉捩點。

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周偉航點出，盧秀燕此次出國行程雖以拜訪姐妹市與會見台僑為表面理由，但在出發之際便主動跨界談論能源安全、國防自主與台灣海峽和平穩定等重大國安議題。他認為，這顯示出盧秀燕心中的企圖心已不僅侷限於市長一職，而是試圖在國民黨內部陷入「疑美論」的泥淖時，順應國內多數民意對台美保持良好互動的期待，藉由美方的邀請來拉抬自身政治地位，為未來的政治大局鋪路。

周偉航強調，立法院即將實質審查軍購案，然而國民黨內部卻針對採購項目、日期與金額出現嚴重分歧，檯面上甚至同時存在黨中央的3500億以及其他立委提出的8100億與9000億等多種預算版本。他觀察，這場預算角力顯現出國民黨黨中央整體的領導力與政策論述不具說服力，內部也不夠團結，所以黨內各方勢力與立委多半是基於自身未來的選舉考量與民意壓力來決定站隊。

周偉航進一步指出，盧秀燕在美國期間已明確表示親自見到美國國會議員，雙方也針對軍購及能源採購實質交換真實的想法。他評估，隨著盧秀燕取得與美方直接對話的優勢，無形中破解了黨內部分人士自稱掌握美方底線的單方面說法；未來旗下的「盧家軍」等立委在院會表決國防特別預算的投票意向將成為關鍵，若其步調與執政黨的防衛邏輯一致，極有可能在關鍵時刻引發骨牌效應，徹底逆轉軍購案在立法院的最終局勢。

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