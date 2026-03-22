全國防災士破11萬人 卓榮泰：盼落實到各角落達20萬

行政院長卓榮泰（左1）、彰化縣長王惠美（左2）訪視各式行動教具。（記者湯世名攝）

行政院長卓榮泰今天（22日）在彰化市參加防災士培訓活動時指出，訓練的目的是要建構整個全社會防衛韌性及推廣防災士培訓政策的落實，並鼓勵民眾參與防救災的工作，將自助、互助與公助的能量引導到社區，強化社會的災害防救韌性；若有縣市防災士人數還不足，就盡量到該縣市與民間社團、宗教團體把比例提升，期待全國防災士不僅有11萬人，未來能有20萬甚至更多的防災士來自全國各角落，盡到每個人應有的社會責任。

國際獅子會300D複合區今天在彰化市建國科技大學舉辦防災士培訓，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、彰化縣長王惠美、消防署長蕭煥章及立委陳素月、謝衣鳯等人與會。

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劉世芳指出，目前全國防災士完訓取證人數已突破11萬，顯見基層防災網絡日益健全。為落實「全社會防衛韌性」政策方向，內政部將會持續擴大培訓對象，強化全民防災量能，今年朝20萬名防災士目標前進。她說，每個角落如果有人願意用自己的能力來幫助別人，就像去年全世界矚目的公益精神、亦即花蓮鏟子超人，能夠拓展到各個地方，但若有防災士培訓資格更好，這樣才能幫助別人。防災士培訓下到每個地方，讓韌性台灣不是口號，是靠行動願意幫助別人與社會。

卓榮泰進一步說，人民生命財產安全政府一直列為最重要，不僅是俄烏戰爭，還有現在的中東衝突，怎麼讓社會防衛韌性更加能夠落實，維持社會民生的安定，包括物價、油價與天然氣；台灣地處變化多端的地帶，地震、颱風等災害經常出現，面臨極端氣候的挑戰，政府推出全社會防衛韌性，就是要用人的力量，跟大自然相處，用人為的力量把衝擊化小。

國際獅子會300D複合區今天在彰化市建國科技大學舉辦防災士培訓，行政院長卓榮泰（前排左3）、內政部長劉世芳（左2）等人與會。（記者湯世名攝）

防災士培訓，卓榮泰現場跟著做急救動作。（記者湯世名攝）

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