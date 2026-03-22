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    轟炸畫面曝！ 伊朗飛彈直逼以色列核設施 首破防空釀逾百傷創開戰最慘

    2026/03/22 13:31 即時新聞／綜合報導
    以色列核設施所在地狄莫納遭伊朗飛彈突破，附近的城市阿拉德鎮也被攻擊，2枚飛彈直擊當地遭成超過百人受傷，其中11人傷勢嚴重，是開戰後以色列遭單次攻擊中受傷人數最多的一次。（法新社）

    以色列核設施所在地狄莫納遭伊朗飛彈突破，附近的城市阿拉德鎮也被攻擊，2枚飛彈直擊當地遭成超過百人受傷，其中11人傷勢嚴重，是開戰後以色列遭單次攻擊中受傷人數最多的一次。（法新社）

    伊朗21日晚間發射彈道飛彈，首度突破以色列核設施所在地狄莫納（Dimona）防空系統，附近城市阿拉德鎮（Arad）也被攻擊，2枚飛彈直擊當地遭成超過百人受傷，其中11人重傷，是開戰後以色列遭單次攻擊中受傷人數最多的一次，伊朗飛彈來襲瞬間被拍下。

    綜合外媒報導，21日晚間伊朗飛彈突破以色列南部城市阿拉德與狄莫納，2枚彈道飛彈直擊當地住宅區，造成嚴重破壞，有民眾拍下飛彈轟炸瞬間；以色列緊急救援部門宣布發生大規模傷亡事件，超過百人受傷，其中11人傷勢嚴重，是開戰後以色列遭單次攻擊中受傷人數最多的一次。

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）坦言：「這是一個非常艱難的夜晚」，軍方則表示，來襲飛彈彈頭搭載數百公斤炸藥，防空系統雖已啟動，但未能成功攔截，目前正全面調查原因。

    伊朗方面則證實，此次攻擊目標鎖定以色列核設施，稱是對以方先前打擊納坦茲（Natanz）的「回應」。

    以色列希蒙·佩雷斯內蓋夫核研究中心（Shimon Peres Negev Nuclear Research Center）距離狄莫納郊外約10公里、阿拉德郊外約30公里處，外界普遍認為這是以色列的核武計畫所在地，但以色列當局從不承認或否認。

    這是伊朗飛彈首次突破以色列在核設施週邊地區的防空系統，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）嗆：「如果以色列政權無法在戒備森嚴的迪莫納地區攔截飛彈，從作戰角度來看，這標誌著戰鬥進入了一個新的階段。」，中東局勢恐進一步升級。

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