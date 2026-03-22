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    首頁 > 政治

    中選會名單綠釋善意遭藍白踐踏！李柏毅：未來人事案嚴審 勿空白授權

    2026/03/22 18:52 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（資料照）

    民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（資料照）

    民進黨政府推薦的中選會人選上週遭在野黨封殺，民進黨團總召蔡其昌對此直言，行政院在提名過程中已展現善意，但在野黨並未領情，「善意沒用這件事，是會消磨的」。面對未來在執政黨在提名NCC、大法官、中選會、監委等人事案方向，民進黨籍內政委員會召委李柏毅今直言，絕不能再採取空白授權，必須以更嚴謹、透明的方式推進，讓社會清楚看見執政黨的用心與善意。

    李柏毅接受本報訪問時指出，本次中選會人事同意權案，過程其實已相當清楚，行政院在提名前對藍白推薦人選展現高度善意，未設政治前提即納入名單送審；民進黨團也基於制度運作，對在野黨推薦人選一致支持，讓其順利通過。

    他續指，然而，最終投票結果卻出現明顯落差，主委游盈隆、及藍白提名的委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬全數過關；反觀民進黨政府提名，副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義三人卻遭全面封殺，不僅違背事前溝通的基本信任，也讓外界質疑，藍白將政治立場凌駕於國家和諧和誠信之上。

    「執政黨的善意被騙一次，絕不能一而再再而三。」李柏毅強調，民進黨仍期待為國家運作持續與在野黨溝通，但接下來包括NCC、大法官、中選會補提及監委等人事案，絕不能再採取「空白授權」，必須以更嚴謹、透明的方式推進，讓社會清楚看見執政黨的用心與善意，也守住民主制度的基本信任。

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