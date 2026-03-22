中國退休武警爆中共無力犯台！揭部隊極度腐敗：士兵吃不飽、油被賣光

中國退休武警Sam接受八炯專訪，分享自己過去在武警部隊的所見所聞。（圖翻攝自YT:攝徒日記Fun TV）

反共網紅「八炯」溫子渝近日到美國紐約，邀請到一位中國退休武警來接受專訪。該名前武警以自己過去在部隊的所見所聞斷言，中共根本「沒能力」打台灣，除了體制內極度腐敗，嚴重的階級鬥爭也是一大主因！

八炯昨（21日）晚在YT上傳影片，專訪過去在新疆伊犁武警部隊服役的「Sam」。八炯劈頭就問大家最關心的事，「中共到底有沒有能力『解放』台灣？」，Sam回應：「從我在部隊的經驗來看，中共是沒有能力侵台的，因為從上到下非常腐敗，你要靠腐敗的體制去打一個民主政府，我認為是不會贏的。」

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Sam接著拿部隊伙食來當例子，他當時還在服役時，大家的伙食費大概有一半都被上面的人貪污走了，大家都吃不飽，「你說一個吃不飽的軍隊怎麼會去打仗呢？」除此之外，Sam還透露在中國會當兵，大多都是農村出身、找不到出路的，而且進去部隊要塞錢給上面的人，想要升官或是不想被霸凌，也得靠錢打通關係；而且每逢過年過節，底下的人都得向長官「進貢」，不管是武警還是軍隊，內部都有一套完整的進貢體系。

Sam又說，他自己就靠塞錢進了「汽車連」，負責團隊裡面所有的軍車運營，進去的人為了要把錢給「撈回來」，就是盜賣車裡的汽油，「有一年我們緊急集合，當時所有人都到位了，就車輛沒到位，為什麼呢？車裡面油全被賣了，都被賣掉了，你這個怎麼打仗？這就是為啥我說中國不可能贏，他們連基層都腐敗到這種程度，油被賣掉，士兵吃不飽飯，經費全被貪污，不可能打仗的。」

除了腐敗，階層的鬥爭也非常惡劣。前面說過底下的人要塞錢給上級，隊內老兵也會有樣學樣，壓榨新兵，不照做的人除非背後有更高的人撐腰，否則就會被霸凌，Sam表示他就是其中之一。在這樣的環境下，內部很多基層其實都對上級相當不滿，老兵和新兵的矛盾也十分嚴重，「像我最想幹的事情，就是想把老兵幹掉，把領導幹死，如果給我配子彈的話。但是我們實際上是不配子彈的，他們害怕被報復……這種情況怎麼打仗？之間的矛盾非常深刻，像仇人一樣。」

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