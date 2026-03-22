藍白「惡意」封殺中選會3提名人 公督盟：有失民主風度

公督盟執行長張宏林表示，原先預計朝野黨團在兩黨團總召換人後，彼此間的互信可以有所上升，然而此次中選會的人事同意案結果卻令人失望。（資料照）

立法院13日行使人事同意權，藍白立委封殺民進黨政府提名的3位中選會委員，對此，不只國民黨團批綠營「政治交換」、民眾黨團更反諷行政院長卓榮泰將立院當作「橡皮圖章」，朝野互信消磨後再度進入僵局。公督盟今受訪指出，儘管民進黨此前充分徵詢在野黨意見，但未換來正面結果，凸顯在野黨還想走「對抗」老路，有失民主風度。

公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，原先預計朝野黨團在兩黨團總召換人後，彼此間的互信可以有所上升，然而此次中選會的人事同意案結果卻令人失望。他進一步指出，藍白兩黨在審議過程中，對於否決的判定始終沒有提出「一刀斃命」的資訊，多是以意識形態疑慮等作為藉口，看似有所監督，卻走回「對抗」的老路，且民眾黨還凸顯出誠信問題，整體上有失民主風度。

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張宏林說，為降低朝野衝突，民進黨團先前曾就中選委人事案，先行釋出「善意」，徵詢了國民黨跟民眾黨，名單上也確實列有跨黨派的人選，然而，國、眾兩黨仍在審查上扯人家後腿、將人家一軍，即便不必照單全收，但審議的過程卻也未點出候選人的問題，僅就意識形態就予否決，是一個「非常惡劣」的做法。他直言，若在野真有心是為國家好，這件事反成其心態的重要「檢核」。

談及中選委人事案所形成的朝野僵局，張宏林坦言須「靜觀其變」。他說明，當國、眾2個在野黨並沒有釋出善意下，難以防範他們是用「報復」的心態來整治政黨；因此，不只是人事案，先前持續遭到杯葛的預算案也是，同樣攸關國家的大事，並不是民進黨自己的事。

張宏林呼籲在野黨別「一直搞錯重點」，莫站在敵國角度破壞我國國安和行政，否則人民最快會在年底的九合一選舉上用選票「教訓他們」。

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