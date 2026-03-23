恐成南海最大人工島！中國在羚羊礁填海造陸 越南抗議

中國疑似在南海有爭議的西沙群島羚羊礁（越南稱海參岩），加速疏濬與填海造陸作業，可能成為中國在西沙群島、甚至整個南海最大的地物。（取自維基百科）

中國疑似在南海有爭議的西沙群島（Paracel Islands）羚羊礁（Antelope Reef，越南稱海參岩），加速疏濬與填海造陸作業，可能成為中國在西沙群島、甚至整個南海最大的地物，其面積將追平甚至超越南沙群島（Spratlys）的美濟礁（Mischief Reef）。河內已就此向北京提出抗議。

香港「南華早報」22日報導，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）21日表示，越南堅決反對此類活動，已進行交涉並重申在此問題上的立場。

請繼續往下閱讀...

她強調，依照國際法，河內擁有「充分的歷史證據與法律依據」，主張對包括羚羊礁在內的西沙群島主權。未經越南許可在該水域進行的任何外國活動，均屬「完全非法且無效」。

目前仍不清楚抗議提出的確切時間，但中國與越南的外交、安全及國防部長近日在河內達成協議，將「妥善」處理海上爭端。

中國在1974年與南越爆發海戰後，全面控制西沙群島（越南稱黃沙群島）；南越政府於隔年因北越軍隊攻陷西貢（Saigon，即現在的胡志明市）而瓦解。

羚羊礁戰略位置險要 接近中國三亞港

羚羊礁戰略位置險要，距離中國海南島最南端港口三亞約300公里，距離越南海岸的峴港（Da Nang）約400公里。三亞也是中國海空軍監控南海的主要基地。

美國「新聞週刊」（Newsweek）1月初引述歐洲太空總署（ESA）「哨兵2號」（Sentinel-2）衛星的影像報導，羚羊礁的新一波抽沙作業約始於去年10月。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI），利用美國Vantor公司近期的商業衛星影像指出，羚羊礁已有約603公頃（1490英畝）的土地被填海造陸。

AMTI指出，相較於中國在西沙群島的其他地物，其規模「令人震驚」；中國在南海的行政樞紐永興島（Woody Island）面積僅約360公頃。若建設以衛星影像所見的速度推進，羚羊礁將成為中國在西沙群島、甚至可能是整個南海最大的地物，其面積將追平甚至超越南沙群島的美濟礁。

美濟礁是中國在南海最大人工島

占地約608公頃的美濟礁是中國在南海最大的人工島，也是中國在南沙群島的3大前哨基地之一，中國在當地修建長跑道，並裝設雷達與飛彈系統。

AMTI指出，如果羚羊礁被發展成可與中國其他主要前哨媲美的軍事設施，它將能「使中國的偵測能力範圍延伸至更靠近越南海岸，並為其在南海北部的海空資產提供額外的能力與備用系統」。

羚羊礁的計畫目前仍不明朗，但這項發展可能是中國對越南在南沙群島加劇填海活動的回應。AMTI認為，北京顯然是在發出訊號，表明其有能力持續擴張其占領的地物，或許最直接是針對河內，因為河內自身在南沙群島的填海與造陸活動仍在持續進行中。

總部位於北京的「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）去年6月的一份報告指出，自2021年以來，河內已在南沙群島的11個地物上填海造陸達850公頃。越南也在這些新地物上興建碼頭、跑道、堤防與臨時起降坪，這些設施可用於部署反艦火砲或飛彈系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法