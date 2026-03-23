中東戰火恐使「1產品」斷供 牛津教授示警：台灣少了它就慘了！

伊朗戰爭升溫，荷姆茲海峽實質陷入封鎖。（歐新社）

中東情勢急遽升溫，伊朗的無差別攻擊讓全球能源運輸要道荷姆茲海峽實質陷入封鎖，但戰火的影響不僅僅只是油價波動！英國牛津大學（Oxford University）「危機研究所」（Crisis Research Institute）所長艾蒙（Mark Almond）近日發出嚴厲警告，荷姆茲海峽的軍事對峙，將對全球高科技、糧食與能源供應鏈造成連鎖破壞，其中台灣、南韓的處境最為險峻。

艾蒙近日在英國《每日郵報》撰文指出，若美國無法在伊朗頑強掙扎的反擊下維持荷姆茲航道暢通，除了將重創科威特、伊拉克、巴林、卡達與阿聯等國經濟，讓全球失去重要的石油與天然氣供應，另一個被大家忽略的戰略關鍵，就是「氦氣」（Helium）。

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氦氣是煉油過程的副產品，伊朗是重要供應國。在半導體製程中，精密電路必須在充斥氦氣的無塵環境中生產，並利用其極低溫特性進行製程冷卻。若伊朗供應鏈因戰爭中斷，台灣與韓國的晶圓廠將面臨停工危機。一旦「斷氣」，全球電子產業將陷入癱瘓，直接重創台、韓兩國的經濟命脈。

美以伊的戰火同樣波及人口大國的生存基礎，例如印度恐釀糧食危機。艾蒙表示，雖然印度與西方關係緊密，但其14.8億人口仰賴大量化肥維持低價糧食供應，而化肥生產高度依賴液化石油氣中的丙烷與丁烷，伊朗正是其核心來源，供應一旦受阻，印度恐爆發具毀滅性的糧食危機。

還有中國，中國目前雖仍能透過海路獲取伊朗原油，但供應量已從戰前的每日170萬桶萎縮至100萬桶（減幅達40%）。為應對海峽全面封鎖的風險，北京正加緊囤積物資，這已導致國內出現囤貨現象，並影響其對周邊國家的出口表現。

艾蒙擔憂，當台灣、南韓真的遭受衝擊陷入混亂時，敵對勢力可能趁虛而入，中國和北韓極可能趁勢加大軍事或政治施壓，讓兩國處境雪上加霜。

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