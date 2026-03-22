荷姆茲海峽生死鬥：川普祭出最後通牒 黑色星期一股市恐崩盤

美國總統川普於美東時間週六（21日）發出48小時最後通牒，威脅若伊朗不全面開放荷姆茲海峽，美軍將「抹平」伊朗境內電力設施。（歐新社）

美國總統川普於美東時間週六（21日）發出48小時最後通牒，威脅若伊朗不全面開放荷姆茲海峽，美軍將「抹平」伊朗境內電力設施。伊朗隨即反擊，警告將鎖定美國在波斯灣的能源及資訊基礎設施進行報復。

據《路透》報導，川普週六晚間在社群媒體發文，措辭極其強硬地要求德黑蘭當局在48小時內，無條件且完全開放荷姆茲海峽，否則美軍將鎖定伊朗各大發電廠發動毀滅性打擊，且「從最大的電廠開始」。此舉徹底推翻了他日前試圖「降溫」戰事的說法，美軍陸戰隊與重型登陸艦目前正持續向該區集結。

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這場自2月28日爆發的戰爭已奪走逾2000條人命，並導致全球通膨壓力激增。荷姆茲海峽作為全球五分之一石油與液化天然氣的運輸咽喉，其封鎖已導致上週歐洲天然氣價格暴漲35%。雖然伊朗駐聯合國海事代表聲稱海峽仍對「非敵對國家」開放，但實質上的航運受阻已引發全球能源斷鏈恐慌。

市場分析師辛康姆（Tony Sycamore）警告，川普的最後通牒如同一顆「48小時定時炸彈」，若雙方不退讓，全球股市週一開盤恐陷入自由落體式墜落。他分析指出，川普試圖透過摧毀電力基建，讓德黑蘭在經濟與政治上無法承受封鎖代價，卻又不直接破壞油田以避免全球供應長期受損；然而，伊朗則威脅將戰火擴及沙烏地、阿聯及卡達等地的能源設施，恐將衝突拖入更大規模的區域災難。

伊朗軍方司令部強調，若能源基建遭受襲擊，將對美軍在該區的資訊網路及以色列海水淡化廠進行無差別報復。

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