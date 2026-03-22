損失逾320億！夏威夷遭風暴襲擊 5500人連夜逃離家園

夏威夷州近日遭逢20年來最嚴重洪災，州政府已對全州發布洪水預警，並緊急疏散數千名居民。（美聯社）

夏威夷州近日遭逢20年來最嚴重洪災，州政府已對全州發布洪水預警，並緊急疏散數千名居民。強大風暴帶來的致災性降雨導致多處房屋遭淹沒、道路中斷，並有一處水壩傳出崩塌危機，災情極為嚴峻。

據《BBC》報導，夏威夷州長葛林（Josh Green）表示，全州過去10天內部分地區降雨量高達1270毫米，且後續仍有強降雨可能。受「科納低壓」（Kona Low）影響，強風時速一度達160公里，這也是該群島一週內遭遇的第二起極端天氣事件。由於土壤含水量已達飽和，極易引發山崩與土石流，州長呼籲民眾絕不可掉以輕心，目前已啟動受災戶安置計畫。

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檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）表示，目前已救出超過230名受困民眾，檀香山北部約5500人收到疏散令。「洪水不僅沖走車輛與房屋，更重創機場、學校及醫院等關鍵基礎設施」，布蘭吉亞迪更示警，歐胡島上一處水壩面臨崩塌風險，整體損失恐超過10億美元（約新台幣320億元）。目前雖未傳出死亡報告，但已有數人重傷，相關搜救與災損評估仍持續進行中。

夏威夷緊急應變部門提醒，由於水位持續上升，居民應儘速移往高處，避免前往淹水區域。此次風暴是夏威夷繼2023年拉海納大火造成百人死亡後，面臨的最新一波自然災害挑戰。

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