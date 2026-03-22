最高8.2億成交！街頭塗鴉藝術家「班克西」身分曝光 無損作品價值

1名婦女在烏克蘭基輔州博羅江卡拍攝「班克西」在斷垣殘壁留下的創作。（美聯社檔案照）

多年來憑藉匿名與神出鬼沒在各地街頭肆意揮灑創意的塗鴉藝術家「班克西」（Banksy），其真實身分日前曝光；儘管有人擔心「班克西」的街頭塗鴉恐因其真身曝光而受限，但部分原本因不知其何許人、而不敢對作品出手的藝術收藏家說，知道「班克西」是誰，就能安心掏錢買了。

「班克西」的真實身分日前揭曉，是1名來自英國英格蘭布里斯托（Bristol）的50歲出頭男性；警方紀錄顯示，「班克西」的真名是羅賓．岡寧漢（Robin Gunningham）。根據路透報導，在英國《週日郵報》（Mail on Sunday）近20年前披露「班克西」的本名是岡寧漢後，「班克西」就把真名合法改成英國菜市場名之一的大衛．瓊斯（David Jones）。

請繼續往下閱讀...

致力維持匿名的「班克西」最知名的事蹟之一，莫過於2018年透過拍賣會以140萬美元（約台幣4485萬元）賣出作品《氣球女孩》（Girl with Balloon）後，該作品隨即宛如被送進碎紙機般被裂解成條狀；此外，「班克西」還常在世界各地建物外牆塗鴉，創作各種帶有挑釁意味的模板噴畫。

《華爾街日報》21日報導，藝術界看似樂見「班克西」真身曝光，其反應大多是「就讓大家知道你是誰吧」。藝文界業內人士說，這不但無損「班克西」的神秘感，還可能有助於推高其作品價格。

美國藝術收藏家布蘭特（Peter Brant）收藏有美國已故街頭塗鴉藝術家哈林（Keith Haring）的作品，但卻從沒買過「班克西」的創作，原因就是身分成謎。布蘭特曾懷疑「班克西」其實是英國當代藝術家赫斯特（Damien Hirst），而他也收藏有赫斯特的作品，但仍對保持神秘的「班克西」敬謝不敏。

布蘭特說，買下那些不想讓人知道自己是誰的藝術家的作品並非易事，因為買到的只是民間傳說；知道創作的藝術家是誰及其成長歷程，至為重要。美國紐約Acquavella畫廊董事英格倫（Jean-Paul Engelen）也認同這種看法，指稱收藏家愈了解藝術家的個人經歷，就愈願意購買他們的作品。

目前並不清楚「班克西」究竟創作了多少作品，但藝術經銷商估計，數量可能達數千件。「班克西」的作品價格近年起伏不定，最高成交價是2021年以2540萬美元成交的「垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin）─該作品前身即前述在2018年一落槌便被攪成條狀的《氣球女孩》。

拜加密貨幣投資人搶購所賜，「班克西」的20幅成交價最高的作品中，有14幅是在2021年與2022年拍出，但他此後再也沒有任何作品的成交價超過1000萬美元。由於整體藝術交易市場低迷，「班克西」的作品價格過去幾年來持續下滑。

包括布蘭特在內的收藏家正密切關注「班克西」的下一步，因其新作可能會影響拍賣價格。布蘭特說，要是「班克西」的新作很棒，將能拉抬他匿名時期作品的價值，反之則不然。

據信是「班克西」在英國布里斯托街頭留下的創作壁畫。（路透檔案照）

2021年10月14日，神秘藝術家「班克西」的《垃圾桶裡的愛》以2540萬美元高價成交。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法