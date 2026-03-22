前FBI局長穆勒81歲辭世 曾調查「通俄門」、川普稱：很高興他死了

曾主導調查「通俄門」的前FBI局長穆勒逝世，享壽81歲。川普聽聞穆勒死訊後說：「很高興他終於死了。」（法新社）

前美國聯邦調查局（FBI）局長穆勒（Robert Mueller）曾主導調查俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選，以及美國總統川普捲入的「通俄門」政治風暴，穆勒的家屬與前律師事務所21日證實，穆勒日前辭世，享壽81歲。對於穆勒過世消息，川普則在社群發文：「我很高興他死了。」

綜合外媒報導，穆勒過去曾是越戰老兵，穆勒在美國2001年911事件發生前幾天接任聯邦調查局（FBI）局長，之後領導該單位長達12年，期間致力強化FBI的反恐任務。卸任FBI局長後，穆勒被任命為司法部特別檢察官，負責領銜調查川普的總統競選團隊是否與俄羅斯共謀，協助他2016年當選總統。

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在穆勒提出的448頁報告中，穆勒提到川普競選團隊利用希拉蕊所受衝擊占便宜，但並未刻意與俄方勾結，而在穆勒調查期間，川普一再想要阻撓他的工作。不過穆勒表示，對於川普是否犯下妨礙司法罪，他無法下定論。

穆勒在進行了長達22個月的調查，起訴34人，其中包括多名川普的關係人，以及俄羅斯情報人員和3家俄羅斯公司，並促成一系列認罪與定罪判決。最終，穆勒並未對川普提出刑事起訴，許多民主黨人對此深感失望。

直到2021年退休前，穆勒都在威爾默黑爾律師事務所（WilmerHale）擔任律師，事務所21日發表聲明悼念穆勒，並強調：「穆勒是一位卓越的領導者與公職人員，也是極為正直的人。」

在穆勒過世消息傳出後，川普隨即在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文：「穆勒剛過世了。很好，我很高興他死了。他再也無法傷害無辜的人！」

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