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    首頁 > 國際

    對伊朗下最後通牒！ 川普：不開放荷姆茲海峽就轟炸最大發電廠

    2026/03/22 09:18 即時新聞／綜合報導
    川普21日威脅伊朗，若不解除封鎖，他將會攻擊伊朗最大的發電廠。（美聯社）

    川普21日威脅伊朗，若不解除封鎖，他將會攻擊伊朗最大的發電廠。（美聯社）

    美國對伊朗發動的「史詩怒火」行動取得顯著軍事成果，但伊朗封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），引發全球能源危機。目前已有22國發表聯合聲明，要求伊朗停止封鎖荷姆茲海峽。美國總統川普21日威脅伊朗，若不解除封鎖，他將會攻擊伊朗最大的發電廠。

    川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「如果伊朗從現在起48小時內，沒有在『無任何威脅的情況下』全面開放荷姆茲海峽，美國將對伊朗的多座發電廠發動打擊，將其徹底摧毀，首先從最大的那一座開始！」

    川普在先前的另外一篇貼文中則是批評《紐約時報》，聲稱美國早已徹底擊潰伊朗，強調：「他們那位不成氣候的分析師大衛・桑格（David Sanger）卻說我沒有達成自己的目標。其實我早就達成了，而且還比預期提前了好幾週！」

    川普表示，伊朗的領導高層已經不復存在，伊朗的海軍和空軍已經被摧毀，完全沒有防禦能力，「而且他們還想達成協議。但我不想！」川普最後也批評《紐時》：「就像他們對我選舉報導那樣無能，《紐約時報》這家失敗的媒體總是搞錯！」

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