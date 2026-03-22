日媒提問遭川普「珍珠港」反擊 矢板明夫：記者事先帶有明確意圖

矢板明夫指出，《朝日新聞》記者的提問並非單純出於求知，而是帶有明確意圖，而川普採取即興反應，沒有落入提問記者設定的框架之中。（歐新社）

日本首相高市早苗19日訪問白宮，美國總統川普在會見高市時，被日媒問到「為何突襲伊朗前未事先知會日本等盟友」，川普則提及「珍珠港事件」，讓一旁的高市早苗十分尷尬。資深媒體人矢板明夫指出，這個提問並非單純出於求知，而是帶有明確意圖，而川普採取即興反應，沒有落入提問記者設定的框架之中。

矢板明夫提到，他對於這位《朝日新聞》的記者略有了解，該記者曾在疫情期間擔任中國總局長，對中國議題不陌生，而《朝日新聞》一向對川普持批判態度，對高市首相的親美路線亦多所質疑。而該名記者的提問在網路上迅速被放大，尤其是中國的「小粉紅們」特別興奮，解讀為「高市被打臉」。

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矢板明夫分析，川普的回答其實只是典型的即興反應，他擅長用強烈的語句迅速掌握主導權。這一段小插曲並非此次日美領袖會談的核心，更無法代表雙方的實質關係，如果過度解讀，反而會忽略真正重要的成果。矢板明夫認為，《朝日新聞》記者的提問並非單純出於求知，而是帶有明確意圖：試圖證明美日關係並不緊密，美國重大決策未必與日本充分協商，進而質疑日本的親美政策只是「一廂情願」。

矢板明夫解析，若川普順著回答，例如強調美國不需事事與日本商量，那麼這問題就會被放大為對高市路線的批判素材，不過川普並沒有落入這個框架，而是用珍珠港回應，雖然帶有情緒，但成功轉移了焦點，讓原本設計好的敘事失去支點，也讓提問者陷入被動。

矢板明夫表示，這種場景在台灣並不陌生，大家也常看到部分媒體帶著預設立場提問，試圖引導受訪者說出特定內容，再加以放大解讀。這種做法與其說是新聞，不如說是訊息操作。矢板明夫強調：「作為媒體人，我始終認為，採訪的價值在於呈現事實，而不是「設局」讓對方出錯。這既是對受訪者的尊重，也是對讀者（觀眾）的責任。」

最後矢板明夫則說：「令人感到可惜的是，這樣一次難得的提問機會，本可以觸及更重要的問題——例如美日安全合作、台海局勢，或經濟政策走向。這些才是外界真正關心的議題。」

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