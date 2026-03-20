挑戰聯邦法律 川普紀念金幣設計過關將投入生產

美國藝術委員會週四（19日）批准印有總統川普（Donald Trump）肖像的24K金紀念幣最終設計。（路透）

美國藝術委員會（U.S. Commission of Fine Arts）週四（19日）批准印有總統川普（Donald Trump）肖像的24K金紀念幣最終設計，以慶祝美國將於7月4日迎來的250週年國慶，但此舉挑戰聯邦法律的規定，即任何在世總統都不得出現在美國貨幣上。

《美聯社》報導，今年稍早由川普任命的成員所組成的美國美術委員會，19日在無異議下通過表決，為美國鑄幣局（U.S. Mint）生產這款金幣開綠燈，但該金幣的尺寸與面額目前仍在討論中。

請繼續往下閱讀...

這枚硬幣正面刻有川普穿西裝打領帶、神情嚴肅的形象。他雙拳放在一張被視為書桌的物體上方，身體微微前傾。硬幣上半部刻有「LIBERTY」字樣，正下方是「1776-2026」日期。底部則刻有「IN GOD WE TRUST」，硬幣一側有7顆星，另一側有6顆星。

但根據聯邦法律規定，任何在世總統都不得出現在美國貨幣上。但鑄幣局設計管理辦公室代理主任蘇利文（Megan Sullivan）表示，財政部長有權授權鑄造與發行新的24K金幣，貝森特（Scott Bessent）正是利用這項權力，繞過禁令讓川普出現在硬幣上。

報導指出，此舉代表川普及其盟友再次繞過過去總統慣例，甚至法律，以取得他想要的結果。先前他已將美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）、甘迺迪中心表演藝術場館，以及一級新型戰艦等重新命名，還有其他多項致敬安排。

蘇利文補充，這款金幣數量非常有限，金幣的尺寸與面額也都尚未敲定。一名美術委員會委員認為，川普「喜歡大的東西。」另一名委員也表示，「我認為愈大愈好。我想，在可流通的尺寸中，最大的那種，會是他的偏好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法