全紅嬋接4650萬代言上海亮相 造型翻車引熱議

全紅嬋日前因代言熱水器罕見出席公開活動，但她比過往發福的身形，以及當天的服裝卻遭到中國網友批評，酸民質疑她造型不合身且過時。（圖擷自bilibili）

去年剛滿18歲的奧運跳水金牌得主全紅嬋，日前因代言熱水器罕見出席公開活動，但她比過往發福的身形，以及當天的服裝卻遭到中國網友批評，酸民質疑她造型不合身且過時，且活動過程中全紅嬋神色緊張，引發網路議論。

全紅嬋於2024年巴黎奧運會奪得金牌後，迅速成為中國體壇的明星運動員，但近年因傷所苦，加上發育生長期，去年全運會雖隨廣東隊拿下女團金牌，但在雙人決賽上僅拿下第5名，之後也沒有再出賽。

請繼續往下閱讀...

日前傳出全紅嬋以千萬人民幣（約新台幣4650萬）的天價，接下熱水器品牌代言，但她本月12日於上海電子博覽會現身的畫面卻引發網路議論。繼先前就曾因「轉大人」身材發福遭到網友酸言酸語，在出席代言活動時以白襯衫搭配百褶裙與短靴的裝扮，也再度遭到部分網友批評服飾不合身、身形顯得臃腫。不過也有粉絲表示心疼，認為「這是福氣面相」、「前18年都給了國家，現在該讓她享受生活了」。

全紅嬋日前因代言熱水器罕見出席公開活動，但她比過往發福的身形，以及當天的服裝卻遭到中國網友批評，酸民質疑她造型不合身且過時。（圖擷自bilibili）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法