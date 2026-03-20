高市早苗被「突襲」！川普引「一事件」為攻伊辯護

日本首相高市早苗19日訪問白宮，受到美國總統川普熱情款待，但仍因為日本記者的提問，遭到川普援引日本攻擊珍珠港類比打擊伊朗的「突襲」。（彭博）

日本首相高市早苗19日訪問白宮，受到美國總統川普熱情款待，在公開場合順利避開與川普在伊朗議題上可能爆發的衝突。然而，高市還是因為日本記者的提問，遭到川普援引數十年前日本攻擊珍珠港類比打擊伊朗的「突襲」。

綜合法新社和路透報導，在抨擊包括日本在內的盟友未能聽從其協助重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的呼籲數日後，川普以模糊的字眼讚揚東京在與中東戰爭相關事務上的努力。

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川普在橢圓形辦公室接待高市時告訴記者，「我相信，根據昨天、前天提供給我們有關日本的聲明，他們真的挺身而出了。」

在長時間的停頓後，川普接著說：「不像北大西洋公約組織（NATO）」，重申他對這個由美國領導、主要由歐洲國家組成的軍事同盟的批評。

在與川普會面的1個多小時前，日本與包括英國、法國在內的另外5個盟友表示，已準備好「為確保安全通過荷姆茲海峽的適當努力做出貢獻」。

川普幾乎沒有透露日本可能提供哪些協助，以確保這條通常承載全球5分之1石油運輸的關鍵水道的安全。

川普對高市的語氣，遠比他近日針對此議題嚴詞痛批包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）在內的盟友時，要友善許多。川普說，「我為妳感到非常驕傲。我們成了朋友。」高市在2月的眾議院選舉中贏得壓倒性勝利，川普在選前曾公開表態支持她。

然而，與川普的外交再次證明並非易事。當1名日本記者問及，為何在襲擊伊朗之前，美國並未先知會盟友時，川普表示：「我們想要出其不意。誰比日本更懂出其不意？你們當初怎麼沒告訴我珍珠港的事？」

川普說：「你們相信出其不意，我認為這點遠勝於我們。」

當川普提及日本在1941年對夏威夷美國太平洋艦隊的突襲，促使美國捲入第二次世界大戰時，高市睜大雙眼卻什麼也沒說，但當她在椅子上挪動身體時，似乎強忍著一絲嘆息，而在擠滿美日記者的房間裡，至少能聽到一聲清晰的咕噥聲。

1941年12月7日清晨，日本攻擊位於夏威夷珍珠港的美國海軍基地，造成2390名美國人喪生，美國隨即於隔日對日本宣戰。時任美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）將這一天指為「遺臭萬年的一天」。

1945年8月，在美國對廣島與長崎投下原子彈、造成數十萬平民死亡的數日後，日本宣布投降。

去年，川普在會見德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）時，也曾對第二次世界大戰做出另一次令人瞠目結舌的暗喻。他告訴梅爾茨，盟軍在被納粹佔領的法國進行諾曼第登陸（D-Day landing），「對你來說不是個愉快的一天」。

梅爾茨當時回答說，德國人欠美國人一份情，因為從長遠來看，「這是將我的國家從納粹獨裁中解放出來」。

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