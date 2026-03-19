晚安小雞柬埔寨出獄返台被捕 自爆家人營救被騙1300多萬元

台灣直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）與阿鬧（本名魯祖顯）在柬埔寨刑滿出獄後在於今（19）日晚間搭機返台，一落地剛出機艙門口即遭警方逮捕。（記者劉信德翻攝）

在柬埔寨「自導自演」綁架事件引發爭議的台灣直播主「晚安小雞」（本名陳能釧），在柬埔寨刑滿出獄後於今（19）日晚間搭機返台，一落地剛出機艙門口即遭警方逮捕。據了解，陳男因在台另涉案件遭通緝，抵達桃園國際機場後隨即被航警依法帶走。

晚安小雞下機後表示，這一兩年來浪費台灣很多國籍的資源，也謝謝外交部的的幫忙。並表示對當初操作這個議題的方式感到後悔。晚安小雞說「因為很多網紅都用正能量去拍攝影片 ，但是我卻用那種方式，所以我覺得我的方式用錯了。」

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晚安小雞話鋒一轉，突然對媒體抱怨起有關花400萬賄賂柬埔寨當局的報導，他說「我還在柬埔寨，你們報這個不是要我死嗎？」，不過晚安小雞澄清400萬有這件事情，但不是400萬而是1300多萬台幣，家人跟銀行借了很多錢，為了營救連家人都被詐騙，未來會開記者會詳細說明。

回顧事件始末，2024年間，晚安小雞與友人阿鬧（本名魯祖顯）前往柬埔寨拍攝影片，期間卻佯裝遭詐騙集團綁架，並於網路上發布相關內容，引發社會譁然。經當地警方調查後，認定為「自導自演」，依《煽動製造社會動亂》罪將兩人逮捕並判刑2年。

今年2月，晚安小雞服刑期滿出獄，並透過粉絲團對外發聲，盼我國外交部能提供必要協助，協助其返台事宜。

今日晚間，有民眾目擊晚安小雞搭乘華航CI864班機抵達桃園機場。據指出，陳男等人先在柬埔寨金邊機場由官方人員押送登機，並搭乘班機於晚間9時抵達台灣。不過，由於兩人在台灣均涉及其他案件並遭通緝，航警在二人下機後立即進行身分確認與權益宣讀，隨後依法上銬，並移交新北市金山分局處理。

警方表示，陳姓男子因毀損案件遭士林地檢署通緝，同行的魯姓男子則因妨害自由及詐欺案件，分別遭金門地檢署及苗栗地檢署通緝。

刑事局國際科指出，兩人於柬埔寨服刑期滿後，其返台行程即由我方駐外聯絡官掌握，下機後由航空警察局協助執行拘提，並配合國內司法需求進行後續處置。

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