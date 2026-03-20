高市早苗表明支持美國 川普：日本與北約完全不同

日本首相高市早苗19日與美國總統川普舉行會談。（歐新社）

日本首相高市早苗在19日與美國總統川普舉行會談，高市表示，伊朗發展核武器絕不能被允許，日本對其攻擊周邊國家以及封鎖荷姆茲海峽的行為加以譴責並要求停止，她並表達支持美國的立場。川普在接受媒體提問日本的貢獻時表示，獲得日本強而有力的支持，「這與北約（NATO）完全不同。」

高市在當地時間19日上午訪問白宮，在白宮總統辦公室正式會談前，先與川普共同向媒體發表簡短談話並接受提問。高市是在川普公開呼籲美國盟友共同派遣軍艦前往荷姆茲海峽護航之後，第一個和川普舉行面對面會談的七大工業國（G7）領袖。

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高市在開場致詞中感謝川普邀請她到白宮，並表示此行「時機非常恰當」。她指出，不只是中東，包括印太在內的全球安全保障環境都十分嚴峻，世界經濟也正受到嚴重影響。她並高度肯定川普的角色，稱「能為世界帶來和平與繁榮的人只有川普」，此行就是要向美方傳達日本願意支持與合作的立場。

川普致詞時稱讚高市選舉大勝，形容她是「非常有力量、非常偉大的女性」，強調兩人關係良好，另一方面則持續要求盟友在中東問題上承擔更多責任。他指出，日本約9成原油需經荷姆茲海峽運輸，因此理應對確保航行安全給予更多支援。他雖未在公開場合直接點名要求日本派兵，但已明確釋出希望日本增加貢獻的訊號。

面對媒體提問「是否滿意日本在伊朗問題上提供的支持」時，川普表示，今天會與高市深入討論這個議題，但他認為日本已發出非常強而有力的聲明，日本「有站出來」，也給了美國很大支持。他還說，和日本的合作關係「與北約完全不同」，他相信日本會善盡責任。

在伊朗問題上，高市明確表示，伊朗發展核武「絕不能被允許」，日本也已持續對伊朗進行勸說。她並指出，日本譴責伊朗攻擊周邊國家以及實質封鎖荷姆茲海峽的行為，外相茂木敏充也已向伊朗外長提出停止相關行動的要求。她強調，此次訪美也帶來了穩定全球能源市場的提案，將與美方就經濟安全保障、重要礦物、能源合作以及促進日美共同成長等議題進行討論。

高市此次訪美，原本希望在川普訪中前先行溝通，以避免美國繞過日本與中國交易，但隨著川普將重心轉向伊朗，甚至延後訪中行程，整體外交布局被打亂。

有日本記者提問，日本目前最大的戰略憂慮是中國，包括中國對出口採取更嚴格限制，以及區域安全風險升高，詢問川普未來訪中時是否會把日本的關切帶給中方。

對此，川普表示，他不久後將前往中國，並稱自己理解日本與中國之間「關係有些緊張」，他會在接下來的會談中與高市談談中國問題，了解一下具體情況。高市則強調，日本對中國保持開放對話態度，也希望美中關係有助於區域穩定及全球供應鏈安全。川普表示，會把日本的憂慮轉達給中國國家主席習近平。

川普最後提到，今天首先要談的是通商與能源，特別是希望日本多買美國的石油與天然氣，尤其是阿拉斯加能源。他還半開玩笑地說，阿拉斯加其實離日本很近，只是比較冷。整體來看，他明確把日美經濟合作與能源購買，視為這次會談的重要內容之一。

兩人會談後並未預定舉行聯合記者會，但雙方可望公布「日美戰略投資聯合聲明」，包括日美關稅協議，日本對美投資5500億美元中，第二階段的730億美元能源投資、確保稀土等重要礦產等。

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