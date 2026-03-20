高市早苗與川普會面提及台灣 強調台海和平穩定反對武力脅迫

日本首相高市早苗訪問美國，並與美國總統川普舉行峰會。根據白宮發出的最新會面內容，兩人宣布加強美日同盟、提升經濟安全及加強威懾力等新舉措，以推動自由開放的印太地區。其中，在強化區域安全段落提及台灣。（歐新社）

日本首相高市早苗訪問美國，並與美國總統川普舉行峰會。根據白宮發出的最新會面內容，兩人宣布加強美日同盟、提升經濟安全及加強威懾力等新舉措，以推動自由開放的印太地區。其中，在強化區域安全段落提及台灣。川普與高市早苗承諾台海和平穩定是區域安全及全球繁榮不可或缺之要素，支持透過對話和平解決兩岸議題，並反對任何片面改變現狀之企圖，包含武力或脅迫行徑。

川普先在白宮橢圓形辦公室和高市會晤，晚上接著在白宮宴請高市所率領的訪團。這是高市自去年10月就任日本首相以來，首度造訪白宮。晚宴中川普大讚美日夥伴關係讓彼此變得更強大、更自由；高市也強調日美關係的重要性，她還引述日本已故首相安倍晉三的話，並舉手高呼Japan is back（日本回來了）。

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根據白宮發布美日元首峰會事實清單，涵蓋天然氣發電設施等經濟面向的投資以及加速美國農產品出口到日本的市場准入。兩人也同意應強化供應鏈韌性與能源安全。另根據新的合作備忘錄，美日將加速在關鍵礦產資源的進行商業開發與產業合作。同時也將合作推動科學、技術與太空夥伴關係。

在安全關係方面，美國歡迎日本承諾迅速強化自身防衛能力、增加國防預算，並持續與駐日及區域美軍合作。美日重申將部署先進能力，以維持強大的拒止防禦態勢。兩位領導人承諾台灣海峽和平穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素，支持透過對話和平解決兩岸問題，並反對任何單方面改變現狀的企圖，包括武力或脅迫。

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