古巴瀕臨崩潰 美軍南方司令部司令：並未準備軍事入侵

美軍南方司令部司令唐納文表示，美軍並未在為入侵古巴進行演練，也沒有積極準備以軍事手段接管古巴。（法新社檔案照）

監督駐拉丁美洲美軍的最高將領19日告訴美國國會議員，美國軍方並未在為入侵古巴進行演練，也沒有積極準備以軍事手段接管古巴。

不過，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）司令唐納文（Francis Donovan）上將表示，美國隨時準備好因應對美國大使館的任何威脅、捍衛其位於古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的基地，並在必要時協助美國政府處理任何來自古巴的大規模移民問題。

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路透報導，唐納文發表前述言論之際，聯邦參議院正舉行一場聽證會，焦點是總統川普在拉丁美洲日益強勢地動用美軍。在該地區，川普政府重新主張將其納入華府勢力範圍的理念。

川普已對涉嫌走私毒品的船隻發動軍事打擊，並正與拉丁美洲親華府的政府擴大反毒同盟，本月稍早甚至在厄瓜多當地進行地面聯合行動。

今年1月，美國特種部隊在突襲委內瑞拉時任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）位於卡拉卡斯的官邸時將其抓捕，並迅速將他押送至紐約面臨販毒指控。

在這場突襲行動時擔任特種作戰司令部（Special Operations Command）第二號人物的唐納文，上月接任拉丁美洲職務後不久，便突訪委內瑞拉進行安全會談。

川普16日表示，他預期會「以某種形式」拿下古巴，並稱他可以對這個位於佛羅里達州西島（Key West）以南約90英里的鄰國，「做任何我想做的事」。但到目前為止，美國的舉措似乎旨在對該島創造經濟影響力。

川普透過切斷委內瑞拉對古巴的所有石油運輸，對古巴施加龐大的經濟壓力，迫使古巴實施嚴格的能源配給。古巴大部分的經濟活動已陷入停擺。16日，古巴電網崩潰，導致這個擁有1000萬人口的國家面臨全國停電。

當被問及美國是否正在進行任何涉及奪取、佔領，或以其他方式確立對古巴控制權的軍事演習時，唐納文表示：「美國南方司令部沒有。」

隨後他被問到是否知道有任何美軍司令部正在這麼做時，唐納文還是回答：「沒有。」

在外界質疑美國下一步行動之際，古巴與美國已展開對話，試圖改善雙方嚴重對立的關係。

唐納文在聽證會上指出，關達那摩灣遭到風暴破壞，需要新的投資。美國官員表示，在過去20年間，當美軍將焦點放在打擊「開打」組織（al Qaeda）與「伊斯蘭國」（IS）等武裝團體時，包括該基地在內的其他加勒比海地區據點，都面臨投資不足的問題。

唐納文在談到關達那摩灣時表示：「恕我直言，那裡狀況很糟。」「由於颶風的破壞，我們只剩下一個可用的碼頭，和一個加油碼頭。我相信（該基地）是加勒比海任何行動的關鍵樞紐。」

唐納文表示，監督美國海岸防衛隊的國土安全部，將在任何來自古巴的大規模移民事件中發揮主導作用。專家警告，哈瓦那共黨政府垮台後，可能會出現這種情況。但他對在關達那摩灣設立營地，以容納任何滿溢的移民抱持開放態度。

當被問及如果駐古巴的美國人面臨實體安全威脅，美軍準備採取什麼行動時，唐納文回應：「如果演變成對美國大使館或關灣基地的實體安全威脅，我們將投入美軍來保護美國人的生命。」

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