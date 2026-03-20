美日峰會川普引珍珠港事件開玩笑　高市早苗滿臉尷尬

美國總統川普今天在白宮會見來訪的日本首相高市早苗。川普被媒體問及為何美國在攻打伊朗前，未事先知會日本等盟友時表示，這是為了達到出其不意的效果，他還提及珍珠港事件，並稱「誰比日本更了解奇襲」，讓一旁的高市滿臉尷尬。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，這場戰爭至今仍未結束。

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川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室和高市會晤，兩人在雙邊會前接受媒體提問。被問及為何美國為何在攻打伊朗前，未事先知會日本等盟友，川普回應表示，「我們沒告訴任何人，因為要的就是出其不意」，他還提到珍珠港事件。

1941年12月7日發生的珍珠港事件是美國參與第二次世界大戰的主因，當時日本海軍偷襲美國位於夏威夷珍珠港的海軍基地，造成2400多名美軍陣亡。

「誰比日本更了解奇襲？」川普打趣地說，「當時你們怎麼沒先告訴我珍珠港的事？… 我想，你們比我們更深信奇襲的威力」。

他表示，正因為美國向伊朗發動奇襲，在行動的前面幾天就摧毀了敵方許多目標，遠超出預期，「如果到處告訴每個人，就不再是奇襲了」。

川普這番話讓坐在一旁的高市明顯看來尷尬不已，她先是深吸一口氣，接著瞪大眼睛，但仍保持微笑。（編輯：楊昭彥）1150320

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