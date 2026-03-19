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    首頁 > 國際

    辭職後首談伊朗戰爭 美前反恐首長爆：哈米尼一直在緩和核計畫

    2026/03/19 11:20 即時新聞／綜合報導
    前美國家反恐怖主義中心主任肯特在辭職後首度公開談伊朗戰爭。（路透）

    前美國家反恐怖主義中心主任肯特在辭職後首度公開談伊朗戰爭。（路透）

    美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）17日宣布辭職，成為川普政府首位因伊朗戰爭請辭高階官員，18日他接受美國知名右翼名嘴卡爾森（Tucker Carlson）專訪，爆料伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）其實一直在和緩核計畫。

    綜合外媒報導，前美國家反恐怖主義中心主任肯特在辭職後首度公開談伊朗戰爭，他18日接受美國知名右翼名嘴卡爾森專訪，他指出所謂的伊朗迫在眉睫威脅根本不存在，「沒有任何情報顯示，伊朗人會在3月1日發動大規模偷襲，搞出類似911、珍珠港事件之類的行動」。

    肯特直言，美國介入這場衝突是由以色列推動的，伊朗戰爭的爆發「是以色列方面主導了採取這一行動的決定」。他透露在對伊朗開戰前，「許多關鍵決策者被禁止向川普總統表達他們的意見」。

    肯特還爆料，在開戰首日就遭空襲身亡的伊朗前最高領袖哈米尼實際上一直在緩和核計畫，「我並不喜歡前最高領袖哈米尼......但是，他確實在緩和他們的核計劃。他阻止了他們獲得核武器。」而如果你用武力除掉他，「人們就會團結在那個政權周圍」。

    卡爾森詢問伊朗是否即將擁有核武時，肯特則回答說：「不，他們還沒有。」他補充說，伊朗的戰略是「不﻿完全放棄核子計畫」。

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