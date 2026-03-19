不忍了！中共慫恿美盟友鬧翻 美兩黨議員聯手推法案反擊

一架美國海軍飛機飛越南海爭議海域，經過一面中國國旗。（美聯社資料照）

美國兩黨議員近日聯手公布一項旨在遏制中國全球影響力的法案。該法案要求國家情報總監針對中共日趨嚴重的海外惡意影響力，對美國國家安全的衝擊，向國會提交全面的評估報告。

《美國之音》報導，法案全名為《打擊中國共產黨影響力法案》（Combating Chinese Communist Party Influence Act），由加州民主黨籍聯邦眾議員陳德瑞（Derek Tran，音譯）、內布拉斯加州共和黨籍聯邦眾議員培根（Don Bacon）、華盛頓州民主黨聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）和北卡羅來納州共和黨聯邦眾議員哈里根（Pat Harrigan）共同發起。

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該法案要求國家情報總監與更廣泛的情報機構協調，評估中共於2023年至2026年間，在包括印太、拉丁美洲、歐洲和非洲等地區的海外惡意影響力活動，並分析這些活動如何影響美國的盟友關係、全球金融體系以及國際社會對美國領導地位的看法。

法案指示向國會提交初步報告和最終報告，初步報告需在法案通過後90天內提交，最終版本需在180天內提交，以確保立法者能夠及時獲得「可採取行動的情報」。

陳德瑞表示，該法案將確保我們的情報官員和政策制定者能獲得保護美國人民所需要的有效資訊。培根在X平台寫道，跨黨派的《打擊中共影響力法案》將確保國會清楚了解中共日益擴張的全球影響力及其構成的威脅。他還自曝自己的電子信箱曾遭中共入侵，「我親身經歷了這些行動是多麼張狂」。

哈里根則痛批中共正在對美國發動一場無聲的戰爭，而多數人根本不知道這場戰爭已經蔓延到何種程度。從印太地區到拉丁美洲，再到歐洲和非洲，中共一直在系統性破壞美國的盟友關係，操縱金融體系，並削弱世界各國對美國的信心。

目前該法案已提交給相關委員會審議。

The bipartisan Combatting CCP Influence Act will ensure Congress has a clear understanding of the CCP’s expanding global influence & threats it poses. After the CCP hacked into my own email accounts, I know firsthand how aggressive these operations can be.https://t.co/LXHIILiRPM — Rep. Don Bacon ????????✈️????️⭐️????️ （@RepDonBacon） March 18, 2026

The first step to winning a fight is knowing exactly what you're up against.



Today I joined forces with @RepDerekTranCA, @RepDonBacon, and @RepStricklandWA to co-lead the Combating Chinese Communist Party Influence Act, forcing a comprehensive intelligence assessment of CCP… https://t.co/n0CHbJuxlI — Congressman Pat Harrigan （@RepPatHarrigan） March 18, 2026

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