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    首頁 > 國際

    經典賽擊敗美國奪冠一吐怨氣！委內瑞拉代總統宣布全國放假一天狂歡

    2026/03/18 14:12 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉首都卡拉卡斯許多民眾揮舞國旗在街上狂歡，為慶祝經典賽奪冠這史詩級的勝利。（歐新社）

    委內瑞拉首都卡拉卡斯許多民眾揮舞國旗在街上狂歡，為慶祝經典賽奪冠這史詩級的勝利。（歐新社）

    第6屆WBC世界棒球經典賽冠軍戰，委內瑞拉以3：2扳倒美國勇奪隊史首冠，委內瑞拉國內陷入狂歡，代總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布18日全國放假一天慶祝。

    美軍今年1月份閃電突襲委內瑞拉，生擒委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，並關押在紐約，讓兩國關係陷入冰點。世界棒球經典賽決賽美委對決再開賽前就引發關注，委內瑞拉雖然在8局下一度被美國隊重砲哈波2分彈追平，不過在9局上四番蘇亞雷斯擊出致勝長打，率隊以3：2險勝，勇奪隊史第1座經典賽冠軍。

    擊敗政治宿敵美國後，委內瑞拉國內嗨翻，首都卡拉卡斯（Caracas）許多民眾揮舞國旗在街上狂歡，為慶祝這份史詩級的勝利，代總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）在X宣布18日全國放假一天，可以到廣場、公園和球場慶祝。

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