不願提前停戰！波灣國家促美先削弱伊朗再結束戰事

杜拜國際機場燃油設施起火，濃煙直竄天際。事件發生於16日，反映伊朗攻擊已波及民用基礎設施與區域交通樞紐。（法新社）

阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家表示，在遭伊朗飛彈攻擊與荷姆茲海峽通行受阻後，反對過早結束戰爭，主張美國應先削弱伊朗軍事與區域勢力，再推動停火。

《華爾街日報》18日報導，阿聯等波灣國家在近期衝突中立場轉趨強硬，認為若在未削弱伊朗軍事能力的情況下結束戰爭，將使區域安全風險持續存在。多名官員指出，唯一可接受的結果，是讓伊朗難以再威脅鄰國。

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逾2000枚飛彈襲民用設施 成立場轉變關鍵

自2月28日衝突爆發以來，阿聯已遭超過2000架無人機與飛彈攻擊，其中逾80%鎖定油庫、煉油廠、機場與港口等民用設施。相關攻擊造成多國出現傷亡，也使波灣國家對伊朗威脅的評估出現明顯轉變。

伊朗干擾荷姆茲海峽通行，使全球能源運輸面臨壓力。該水域承載約35%原油與20%液化天然氣，通行受阻已影響能源市場並推升通膨壓力。杜拜國際機場燃油設施遇襲，也對區域交通與經濟造成衝擊。

官員與學者指出，戰爭結束前的安排應涵蓋伊朗核計畫、彈道飛彈與區域武裝網絡等問題。有分析認為，為確保戰後安全與航運恢復，美方可能需採取更強力措施，限制伊朗在區域的軍事影響力。

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