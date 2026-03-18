川普稱將「重啟」訪中行程 牽動美中關係新變數

美國總統川普（左）表示，將「重啟」對中國國家主席習近平（右）的訪問，但未詳細說明。（路透檔案照）

美國總統川普將延後計畫數月之久的中國訪問行程。川普原訂3月31日至4月2日訪問北京，但由於他施壓北京與其他大國動用軍事力量，保護荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）自由通行，導致該行程生變。他表示，將「重啟」（resetting）對中國國家主席習近平的訪問，但未詳細說明。

綜合美聯社與路透報導，川普17日在白宮橢圓形辦公室會見愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）時表示，他將在5或6週後前往中國，「我們正在重新安排會議……我們正與中國合作。他們對此沒有意見。」

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中國駐華府大使館並未立即回應置評請求。

川普的中國之行被視為是在美中兩國間脆弱的貿易休戰基礎上進一步發展的契機，如今卻與他試圖為伊朗戰爭尋找終局的努力糾纏在一起。川普延後訪中加劇市場與外交的不確定性，因為與伊朗的戰爭已推升油價、威脅通過荷姆茲海峽的航運，並使投資人更加關注能源安全。

伊朗針對美國和以色列聯手攻擊的報復，是威脅向通過荷姆茲海峽的船隻開火。川普向盟邦尋求協助的請求，迄今多半遭到回絕。中國在2026年前兩個月每天進口約1200萬桶石油，居世界之冠，但尚未對他的請求做出直接回應。

此次延期也將使華府與北京之間旨在緩解貿易摩擦的談判被擱置；這些談判涉及台灣、關稅、電腦晶片、非法藥物、稀土與農業等議題，每一項都曾引發激烈的緊張關係。

北京從未正式宣布川普來訪的日期，通常也不會提前很久公布習近平的詳細行程。這次會面的前期準備工作，包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰在巴黎舉行的會談。

知情人士透露，這些會談聚焦於中國可能額外採購包括家禽、牛肉與非大豆類作物在內的美國農產品。雙方還討論增加主要由中國控制的稀土礦物流通，以及管理兩國間貿易與投資的新方法。

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