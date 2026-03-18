籲護航荷姆茲海峽遭回絕 川普怒嗆：美軍告捷不需盟邦協助

美國總統川普指出，在要求盟邦協助重新開放荷姆茲海峽以利石油運輸的呼籲多半遭到回絕後，美軍在伊朗戰爭中「不再需要」其他國家的軍事援助。（彭博）

針對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的護航行動，美國總統川普17日指出，在要求盟邦協助重新開放荷姆茲海峽以利石油運輸的呼籲多半遭到回絕後，美軍在伊朗戰爭中「不再需要」其他國家的軍事援助。

隨著戰爭進入第三週，川普一再強調，美國與以色列的空襲已大幅削弱伊朗的領導層、軍事設施與武器製造能力，但美國盟友仍拒絕派遣軍艦護送油輪通過這條進出波斯灣、對原油運輸至關重要的狹窄水道。

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川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，美國已經收到北大西洋公約組織（NATO）那些所謂「盟友」的通知，「他們大多數都不想加入我們在中東對伊朗恐怖政權的軍事行動」。

「雖然幾乎所有國家嘴巴上都強烈認同我們這次的作法，而且一致認為絕對不能讓伊朗取得核武，但當我們真的需要他們行動時，卻一個個都閃得遠遠的。」

川普說，「我對他們的反應一點也不意外，因為我一直認為北約就是一條單行道：我們每年花好幾千億美元保護這些國家，但他們在我們真正需要的時候，卻什麼忙也幫不上。」

川普說，「幸好我們靠自己徹底摧毀伊朗的軍力：他們的海軍沒了，空軍沒了，防空飛彈跟雷達系統也全炸光了，更重要的是，他們上上下下幾乎所有重要領袖都已經被我們幹掉，從今以後再也不可能威脅我們、美國在中東的盟友以及全世界。」

「正因為我們已經獲得這麼巨大的軍事勝利，我們現在完全不需要，也不想再向北約國家求援，因為事實上，我們從來就不需要他們！同樣的道理，我們也不需要日本、澳洲或南韓的幫忙。」

川普強調，「身為美國總統，我要很明確地告訴大家，美國就是全世界最強大的國家，我們根本不需要依靠任何人的協助！」

美國和以色列對伊朗的戰爭已在整個中東地區急遽擴大，伊朗將目標對準其產油鄰國的能源設施。德黑蘭也攻擊並威脅通過荷姆茲海峽的油輪，幾乎封鎖這條承載全球5分之1原油運輸的關鍵水道。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）17日堅稱，鑑於目前空襲與其他軍事危險的背景，法國不會參與開放荷姆茲海峽的行動，但一旦局勢變得「較為平靜」，法國可能會與其他國家一起參與護航任務。

英國也回絕了華府的援助請求。但川普16日曾暗示，巴黎與倫敦將在這項行動中對美國伸出援手，並表示其他幾個未點名的國家，已對他的呼籲做出正面回應。

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