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    首頁 > 國際

    開第一槍宣布與美貿易協定無效 馬來西亞改口收回了......

    2026/03/18 00:19 即時新聞／綜合報導
    馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里。（圖翻攝自Seri Johari_X平台）

    馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里。（圖翻攝自Seri Johari_X平台）

    美國最高法院2月裁定總統川普對各國課徵的對等關稅違法後，引發國際譁然，近日一度傳出馬來西亞「開第一槍」，成為首個宣布與美國貿易協定無效的國家，讓親中反美勢力「叫好」。但才過沒多久，又傳出大馬縮了，當初說宣布該消息的大馬官員，收回了自己的發言。

    有多家媒體15日引述馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Seri Johari）的說法報導稱，在美國最高法院2月20日判決川普政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所課徵的關稅違法後，大馬和美國去年10月於東盟峰會期間簽署的《美馬互惠貿易協定》（ART）自然就視為「無效」。

    該消息一出，讓親中反美勢力高潮，台灣的藍白也有不少支持者在網上附和。但其實當天馬來西亞投資、貿易及工業部就緊急發布聲明，表示部長「說錯了」，但沒有提供進一步說明。

    據大馬《詩華日報》報導，佐哈里17日出席活動時，終於有最新回應，收回當初的說法，改口表示馬來西亞政府「還沒收到華府取消協議的正式通知」。針對美方正在對多達60個貿易夥伴進行「301調查」，佐哈里表示美國法律允許在調查後，對相關國家徵收進口關稅，「當他們完成調查結果後，將會向大馬提出關稅建議，而我們屆時會進行審查並討論。」

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