歐盟外交安全政策代表籲美以停戰 正斡旋終結衝突

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯呼籲美國與以色列結束與伊朗的戰爭，並表示歐盟正與中東各國政府磋商如何讓這場衝突落幕。（歐新社）

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），17日呼籲美國與以色列結束與伊朗的戰爭，並表示歐盟正與中東各國政府磋商如何讓這場衝突落幕。

在布魯塞爾接受路透獨家專訪時，卡拉斯表示，並未排除歐洲參與恢復荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航行自由的努力，但這最有可能做為外交解決方案的一部分。

請繼續往下閱讀...

多個歐洲國家已回絕美國總統川普要求參與解封海峽任務的呼籲。該海峽是石油、天然氣與其他商品的重要中轉站，目前已大致遭伊朗封鎖。

歐洲領袖表示，他們不願意在一場並非他們發起的戰爭中，讓自己的軍隊陷入險境，儘管川普已警告，若他們袖手旁觀，可能會對北大西洋公約組織（NATO）帶來負面後果。

卡拉斯表示，歐洲並不了解川普治下美國的一些行動，或其在伊朗的目標，但已習慣他不可預測的作風，並在回應上變得「更加冷靜」。

當被問及是否該結束這場戰爭時，卡拉斯說：「絕對是。我認為……停止這場戰爭符合所有人的利益。戰爭的問題在於，發動容易但結束難，而且總是會失控。」

這位愛沙尼亞前總理表示，歐盟願意在外交上協助促成各方會商，停止這場戰爭。「我們一直在與波斯灣國家、約旦、埃及等區域國家磋商，討論我們是否也能為伊朗、以色列與美國提出方案，讓他們擺脫這種局面，好讓大家都能保住面子。」

不過，卡拉斯並未提供關於這些磋商的進一步細節。

自川普去年1月重返白宮以來，歐洲與美國之間的關係，已因一連串事件而嚴重緊繃，這場戰爭則是最新的一起。

卡拉斯說：「歐洲國家的主要擔憂是，在發動這場戰爭（之前），我們並未被徵詢意見，實際上恰恰相反。有許多歐洲人曾試圖說服美國與以色列不要發動這場戰爭。」

儘管如此，這場戰爭已對歐洲產生重大影響，最直接的就是伊朗扼住荷姆茲海峽要道所導致的能源價格上漲。

卡拉斯表示：「沒有人準備好讓自己的人民在荷姆茲海峽身陷險境。我們必須找到……外交途徑來保持海峽開放，以免全球發生……糧食危機、肥料危機與能源危機。」

卡拉斯拋出複製一項由聯合國居中斡旋、讓穀物在戰時運出烏克蘭的協議想法。該協議允許烏克蘭透過黑海出口穀物、食品與肥料，而民用船隻不會遭到俄羅斯攻擊。

卡拉斯表示，她已與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）討論過這個想法，而聯合國正「致力於此」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法