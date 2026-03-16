川普施壓護航荷姆茲海峽 日本防衛大臣：暫無派艦計畫

日本防衛大臣小泉進次郎今在國會表示，日本暫無派遣軍艦前往荷姆茲海峽的計畫。（路透檔案照）

面對美國總統川普要求盟友派遣軍艦前往荷姆茲海峽，日本防衛大臣小泉進次郎16日在國會表示，日本目前沒有相關派艦計畫。日方強調，當前首要任務是投入外交努力以平息局勢，而非採取軍事行動。

據《彭博》報導，小泉進次郎在國會答詢時指出，最重要的工作是透過外交途徑穩定局勢。日本首相高市早苗也表示，她計畫在本週四於白宮與川普會面時討論此議題，並強調任何保護日籍船隻與船員的行動，都必須在日本法律允許的範圍內處置。

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日本能源高度仰賴中東，約90%的石油進口需經過荷姆茲海峽，使其成為衝突的直接利害關係人。然而，日本和平憲法嚴格限制武力使用，除非日本自身安全被認定受到威脅，否則介入主動衝突的門檻依舊極高。自民黨政策負責人小林鷹之15日指出，在衝突持續之際，派艦是一項必須極其審慎考慮的挑戰。

週末民調顯示，多數日本民眾對於軍事干預持保留態度。根據《朝日新聞》調查，高達82%的受訪者不支持美國對伊朗的軍事行動。高市早苗在訪美前夕傾向維持低調，避免在川普正式提出要求前給出明確答覆，目前政府立場定調為「正在研究如何保護船舶安全」。

駐日美軍態勢保證不變

小泉進次郎表態前，已於15日晚間與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）通話。日方聲明指出，赫格塞斯向小泉保證，中東局勢並未改變美軍在日方的部署態勢。

這項保證旨在化解外界擔憂。外界先前擔憂若中東衝突持續升高，美軍可能將更多軍事資源從亞太轉向中東，進而影響印太防衛。赫格塞斯強調美方將繼續保持充分戒備，確保亞太地區的穩定。

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