為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》「愛馬仕姐」控告詐欺 徐紹展庭上反咬意外揭2人情史

    2026/03/16 19:10 記者翁靖祐／台北報導
    吳雯怡因為在超商暴怒、扯店員名牌登上爆料公社，網友戲稱「愛馬仕姐」。（資料照）

    吳雯怡因為在超商暴怒、扯店員名牌登上爆料公社，網友戲稱「愛馬仕姐」。（資料照）

    聯銪晉達國際有限公司董事長、鼎鑫國際創投有限公司實際經營人吳雯怡，被網友稱「愛馬仕姐」，希望推動道全條例修法，因此結識台灣百合公義協會理事長徐紹展，沒想到後續2人卻鬧翻，吳女指控徐詐欺，徐也因此遭到台北地檢署起訴。台北地方法院今（16）日開庭審理本案，徐在庭上駁斥拿錢不做事，更指當時吳希望能以行賄方式推動修法。另，徐紹展也在庭上揭露2人曾於2022年短暫交往，直至吳女單方面毀約。

    徐紹展今日出庭，就說「檢察官的起訴太過分了」，堅決否認自己為詐欺犯。徐紹展表示，吳女士在2021年就希望能推動道交條例能夠修法，並於2021下半年曾找過3名立委的主任、2022年找過前交通部長討論修法，而這些也是在2人於2022年3月11日碰面後，他才知悉。

    徐紹展說，吳女因為希望可以推動修法，所以在本案的另名被告律師劉緒倫的介紹下雙方才結識，3月11日則是2人首次碰面。徐紹展補充，當時和吳女討論完後，他和劉皆不認為吳女採取行賄的方式會成功。

    法官聽聞，則詢問當天吳女有提到行賄2字嗎？徐紹展則說，當時吳女並沒有直接提到行賄2字，但是卻有說到塞錢給立委和交通部。徐紹展指出，因為這部分告訴人已經跟立委助理說過，因此也有LINE的對話紀錄可以證明。

    今日開庭時，法官也詢問徐、吳2人是否曾經交往過，徐紹展則坦言，2022年3月17日，吳女曾以談事情為由邀請他到家中，當天吳女說希望可以省錢、徐可以幫忙等語，而2人在那日之後也短暫交往至同年的5月。

    2022年5月，吳女向徐紹展表示要解約，因為她已經找到另個協會合作，不用花錢就可以達到推動修法的目的，因此單方面宣布解約，並要求徐把先前給付的900萬歸還。

    據了解，本案當事人吳雯怡被網友號稱愛馬仕姐，過去曾在超商詢問商品折扣時，不滿女店員先替其他客人結帳，當場暴怒，過程中甚至還動手撕掉女店員胸前的名牌，女店員當時不滿喊提告，沒想到吳女卻反嗆「沒關係你告我啊，我最愛打官司了，我花了1、2百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差」，後續影片被PO至爆料公社後爆紅。

    徐紹展於2023年提案舉辦全國性公投，主張死刑案件確定後6個月內執行，但結果卻因為提案內容涉及具體條文之創制，未使立法機關有合理形成之空間等理由遭到中選會駁回，近日又因涉嫌恐嚇天成飯店60萬美元登上媒體版面，未料其與愛馬仕姐吳雯怡竟曾短暫交往過。

    台灣百合公義協會理事長徐紹展今日出庭，意外揭露曾和愛馬仕姐短暫交往過。（記者翁靖祐翻攝）

    台灣百合公義協會理事長徐紹展今日出庭，意外揭露曾和愛馬仕姐短暫交往過。（記者翁靖祐翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播