獨家》「愛馬仕姐」控告詐欺 徐紹展庭上反咬意外揭2人情史

吳雯怡因為在超商暴怒、扯店員名牌登上爆料公社，網友戲稱「愛馬仕姐」。（資料照）

聯銪晉達國際有限公司董事長、鼎鑫國際創投有限公司實際經營人吳雯怡，被網友稱「愛馬仕姐」，希望推動道全條例修法，因此結識台灣百合公義協會理事長徐紹展，沒想到後續2人卻鬧翻，吳女指控徐詐欺，徐也因此遭到台北地檢署起訴。台北地方法院今（16）日開庭審理本案，徐在庭上駁斥拿錢不做事，更指當時吳希望能以行賄方式推動修法。另，徐紹展也在庭上揭露2人曾於2022年短暫交往，直至吳女單方面毀約。

徐紹展今日出庭，就說「檢察官的起訴太過分了」，堅決否認自己為詐欺犯。徐紹展表示，吳女士在2021年就希望能推動道交條例能夠修法，並於2021下半年曾找過3名立委的主任、2022年找過前交通部長討論修法，而這些也是在2人於2022年3月11日碰面後，他才知悉。

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徐紹展說，吳女因為希望可以推動修法，所以在本案的另名被告律師劉緒倫的介紹下雙方才結識，3月11日則是2人首次碰面。徐紹展補充，當時和吳女討論完後，他和劉皆不認為吳女採取行賄的方式會成功。

法官聽聞，則詢問當天吳女有提到行賄2字嗎？徐紹展則說，當時吳女並沒有直接提到行賄2字，但是卻有說到塞錢給立委和交通部。徐紹展指出，因為這部分告訴人已經跟立委助理說過，因此也有LINE的對話紀錄可以證明。

今日開庭時，法官也詢問徐、吳2人是否曾經交往過，徐紹展則坦言，2022年3月17日，吳女曾以談事情為由邀請他到家中，當天吳女說希望可以省錢、徐可以幫忙等語，而2人在那日之後也短暫交往至同年的5月。

2022年5月，吳女向徐紹展表示要解約，因為她已經找到另個協會合作，不用花錢就可以達到推動修法的目的，因此單方面宣布解約，並要求徐把先前給付的900萬歸還。

據了解，本案當事人吳雯怡被網友號稱愛馬仕姐，過去曾在超商詢問商品折扣時，不滿女店員先替其他客人結帳，當場暴怒，過程中甚至還動手撕掉女店員胸前的名牌，女店員當時不滿喊提告，沒想到吳女卻反嗆「沒關係你告我啊，我最愛打官司了，我花了1、2百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差」，後續影片被PO至爆料公社後爆紅。

徐紹展於2023年提案舉辦全國性公投，主張死刑案件確定後6個月內執行，但結果卻因為提案內容涉及具體條文之創制，未使立法機關有合理形成之空間等理由遭到中選會駁回，近日又因涉嫌恐嚇天成飯店60萬美元登上媒體版面，未料其與愛馬仕姐吳雯怡竟曾短暫交往過。

台灣百合公義協會理事長徐紹展今日出庭，意外揭露曾和愛馬仕姐短暫交往過。（記者翁靖祐翻攝）

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