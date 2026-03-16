一通假檢警電話 新竹貴婦痛失1863萬

貴婦示意圖，非當事人。（情境照）

一通假檢警電話，讓新竹貴婦痛失1863萬！

新竹陳姓貴婦接獲假檢警電話，騙她身分證遭人盜用，需把提款卡交給檢方協助辦案，陳女信以為真，在家門口把提款卡交給冒稱檢察官派遣專員的嚴男，結果存款1863萬9千元全遭盜領一空！

請繼續往下閱讀...

法官調查，嚴志偉於前年5月加入詐團擔任收取提款卡角色（俗稱「收簿手」），約定每次收簿可獲2000元報酬。

該詐團前年4月與新竹陳女聯繫，佯裝刑警隊長及檢察官，謊稱陳女身分證遭盜用，須交付提款卡以協助辦案，陳女信以為真，而在新竹市住家將提款卡交給假扮成檢察官派遣專員的嚴志偉，嚴男則將偽造「台南地院請求暫緩執行凍結令申請書」、「台南地方法院法院公證本票」等假公文交給陳女以取信於她。

嚴志偉取得提款卡後，依詐團指示放置在桃園市中原文創園區廁所內，再由不詳詐團成員拿取並提領，以此方式製造金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得去向。

事後陳女察覺受騙，報警處理，經警比對偽造的臺南地方法院請求暫緩執行凍結令申請書上指紋，確認嚴男身分而循線查悉上情。

陳女遭詐騙所交付的提款卡，經其他共犯提領現金，合計1863萬9千元。

法官審酌嚴男正值年輕力盛，不用正當途徑獲取所需，反加入詐欺集團擔任收簿手，假冒公務員以詐術騙取民眾財物，觸犯詐欺取財、行使偽造公文書、洗錢等犯行以獲取不法利益，嚴重侵害他人財產，嚴重危害社會信賴關係與治安，最後依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪判刑3年。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法