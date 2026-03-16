20人受困地下2樓5分鐘！台中新光三越關人電梯 都發局勒令停止使用

台中新光三越昨（15日）發生電梯卡人受困意外，一部電梯在地下二樓突然不動，電梯裡近20名乘客受困約5分鐘；都發局今貼告示，要求暫停使用。（市府提供）

台中新光三越昨（15日）發生電梯卡人受困意外，一部電梯在地下二樓突然不動，電梯裡近20名乘客受困約5分鐘，業者表示，因為電梯負載過重，觸發保護機制暫停，引導顧客離開後，已經完成檢修；但台中市都發局今派員前往現場勘查，已先勒令停止使用，要求業者持續進行全面安全檢測後再申請復用。

台中新光三越指出，將依規進行全面安全複檢，確保安全無虞。

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台中新光三越擺脫氣爆陰霾復業後人潮不減，昨日卻傳電梯故障意外，因正值假日逛街人潮眾多，約20名消費者受困電梯中，帶著小孩在搭乘電梯時，有受困民眾拍下受困電梯內情況PO網稱大家擠在一起，等待時間變得很漫長。

都發局今前往勘察指出，經業者現場說明，此次事件為館內B3電梯，當時電梯內約有20名民眾，因載重負載不均，進而啟動設備安全保護裝置自動停機，造成民眾短暫受困，在受困約5分鐘後由業者協助脫困。

都發局表示，該部電梯的使用許可證有效期限至今年6月1日，近1年來均有依規按月辦理維護保養，符合相關規定，為維護公共安全，已在現場張貼「勒令停止使用」告示，要求該部電梯立即暫停使用，並責成業者持續進行全面安全檢測，務必確認設備運轉安全無虞。

都發局強調，要求業者完成檢修作業後，再報請都發局申請恢復使用，後續將持續監督建築物昇降設備之安全管理，確保市民在公共場所的消費環境安全可靠。

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