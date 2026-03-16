中共統戰部高官叛逃！親揭跨國鎮壓內幕 還爆：黨內沒人喜歡習近平！

一名中國省級統戰部的中高級官員叛逃美國，日前露臉接受美媒《CNN》專訪，揭露中共統戰工作內幕。（法新社）

一名中國省級統戰部的中高級官員叛逃美國，日前露臉接受美媒《CNN》專訪，揭露中共統戰工作內幕和證實新疆毫無人權可言的集中營的確存在；這名官員還透露，其實大多數「體制內」的人都不喜歡中國國家主席習近平，但表面上仍要逢迎拍馬。

現年50歲的馬瑞林（Ruilin Ma），原本是甘肅省統一戰線工作部機關黨委副書記，2024年2月帶著妻小遠走美國，隱姓埋名了一段時間，在紐約一家平凡的麵館工作，但近日他決定站出來，成為罕見公開身分的體制內揭秘者。日前他接受《CNN》專訪，《CNN》透過審閱文件、照片和相關通話紀錄，確認了馬瑞林曾任中共中高層級官員的身分。

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出生於甘肅省甘南藏族自治州下轄臨潭縣的馬瑞林，在甘肅蘭州讀完大學後，就進入中國共產黨的體制內工作了24年，最終一步步升上甘肅統戰部機關黨委副書記。據他所述，他其實在中國的生活優渥，而且仕途也算順遂，「但在那個體制裡待的時間越長，我越是有負罪感，我一直想逃脫那種像牢籠一樣的生活」。馬瑞林表示，他的母親和2個胞妹仍然在中國，恐怕這輩子都難再見到，「我只能期待與我的母親在天園裡面見」。

訪談中，馬瑞林揭露中共統戰工作內幕。他表示，統戰部創建於毛澤東時期，習近平掌權後，統戰部編制近乎翻倍，從政治協商機構轉變成與國安、公安緊密結合的龐大監控、宣傳機器。統戰部負責的業務龐雜，除了對台灣、港澳民眾進行所謂認知作戰，還有中國境內黨外人士、少數民族、像網紅這類因網路時代產生的新興族群，還有所有宗教相關的事務。

馬瑞林直言，中共的統戰觸手越伸越遠，即便他現在身處美國，他也確信暗地裡還是有中共的人在監控他。本身就曾在統戰部工作的他指出，統戰部通常會透過海外所謂「同鄉會」或學生組織來招募線人、設立「秘密警察站」，在國外恐嚇甚至毆打異議人士。馬瑞林還說，許多中國人到了外國讀書、工作、生活，但還是離不開中共的資訊繭房，因為這些人大多使用微信、小紅書、抖音等被中共在背後控制的平台，接收到的訊息都是中共審查過、重新編譯過的。

馬瑞林的證詞為美國司法部近年來多起關於中共「跨國鎮壓」的起訴提供了有力支持，人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）先前就表示，中國統戰部將「五獨」（台獨、港獨、藏獨、疆獨、法輪功）視為首要對付目標。美國聯邦調查局（FBI）反情報助理主任羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）早前也披露，當前有數百名中國特工正在美國境內運作，對在美的異議人士進行打壓。

馬瑞林也證實新疆集中營的存在。他坦承，自己身為回族穆斯林，但其工作重心卻是在監視和他同一種信仰的宗教團體，他曾參與拆除清真寺、驅逐伊瑪目等，這也是他多年來罪惡感不斷累積的主因，因為他是虔誠穆斯林，但他過去這麼長一段時間以來為了保住自己在體制內的工作，表面上不信教，並加入迫害信教者的行列。馬瑞林繼續說道，中共打壓宗教自由，尤其在新疆更為嚴重，「那些集中營關了多少人，現在都還繼續關，你的每一步老大哥都在看著你。」而馬瑞林之所以對新疆集中營如此深刻，是因為甘肅和寧夏的官員，曾被送到新疆去「取經」，學習如何更嚴密地管理穆斯林群體。

除此之外，《CNN》記者還順便問了馬瑞林，習近平在黨內究竟受不受歡迎？馬瑞林直言，「按我對大家的了解，私底下沒人喜歡他，但是在檯面上人人都要稱讚他。」馬瑞林表示，他知道自己這次站出來，可能會給人還在中國的母親和妹妹帶來麻煩，但他將這次受訪視為一種「悔罪」，希望能為深陷黑暗的中國穆斯林社群帶來一絲希望，並為過去的行為向受害者道歉。

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