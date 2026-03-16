貨船也能放飛自殺無人機！專家：美國本土恐遭海上奇襲

伊朗軍方公開的照片顯示，多架「見證者」（Shahed）系列自殺無人機正從船艦甲板發射。（圖取自朗軍方官方頻道）

美國聯邦調查局（FBI）日前向執法機構發出警示，稱有未經證實的情報顯示，伊朗可能利用近海船隻發射自殺無人機攻擊加州。雖然白宮隨後證實相關情報未經核實，但軍事專家指出，利用商用貨船作為隱蔽發射平台發動海上奇襲，已成為美國本土防衛面臨的新型威脅。

美國軍事網站《The War Zone》報導指出，這份FBI警報最早由《美國廣播公司》（ABC）揭露。警報內容指稱伊朗計畫從停靠在美國近海的身份不明船隻，放飛無人機攻擊加州目標。雖然總統川普與加州州長紐森均隨後澄清目前無迫切威脅，但分析人士指出，該警報凸顯美軍本土防禦體系仍存在潛在漏洞。

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軍事分析指出，伊朗研製的「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機航程可達上千公里，成本僅約65萬台幣，遠低於傳統巡弋飛彈。更令防衛方頭痛的是，這類武器不需要正規軍艦載台，透過標準貨櫃改裝的發射系統，即可輕易隱藏在普通貨輪或漁船中。這種模式使攻擊者可混入繁忙航道，在近海區域隱蔽發射。

北美航太防衛司令部（NORAD）分析指出，由於自殺無人機飛行高度低、雷達訊號微弱，能輕易躲過傳統遠程雷達偵測。隨著長程自殺無人機與貨櫃化技術快速擴散，利用民用船隻在近海發動突襲，將成為各國國防體系必須面對的新型安全威脅。

美軍目前正加速為F-16戰機換裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達，提升對這類海上隱蔽威脅的攔截能力。分析人士認為，建立針對民用船隻的監測網與自動化防衛體系，將是未來國防建設的重要方向，以因應日益普及的不對稱空襲風險。

伊朗研製的「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機，具備低成本與長程飛行特性。（法新社資料照）

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