竹科變電所火警1死2傷 火勢已控制、深夜才會完全撲滅

竹科變電所大火，新竹市消防局出動機器人進入火場搜尋。（記者蔡彰盛攝）

竹科力行路超高壓變電所下午發生大火，造成承包商1死2傷的工安意外，竹市消防局長李世恭第一時間前往指揮搶救。他表示，現場正在做變壓器整建，只是一個工地，不會影響到園區廠房的供電，火勢已經完全控制住，但現場儲存大量的絕緣油，預計深夜才會熄滅。

李世恭表示，起火的是竹科超高壓變電所，正在做變壓器整建工程，起火時只有施工的工人，現場人員轉述，起火原因是先爆炸接著起火，爆炸原因將由火災調查科調查。

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一名工人現場被發現時OHCA，另有一名工人燒燙傷、一人被爆炸力量彈飛骨折，死傷人數共3人。

目前消防人員已將火場侷限在變壓器室的燃燒，由於現場儲存大量絕緣油，火勢還沒有辦法完全熄滅，預估可能要到入夜後才會完全熄滅。但現場已獲控制不會再延燒，外界擔心的竹科供電部分，因為它只是一個工地，不會影響園區廠房的供電。

市府勞青處表示，第一時間掌握傷者送醫與救治情形，立即啟動職災關懷，提供職災勞工及家屬提供勞保、災保給付申辦諮詢，協助處理勞資爭議及民事損害賠償問題。本案發生地點在新竹科學園區內，市府也立即通報國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局調查事故原因。

環保局指出，依據中央氣象署資訊，現場風向為北北西風，預估影響範圍為東區力行路、力行五路周邊及新竹縣。環保局同仁已持手持式儀器至火場周界下風處進行空品監測，提醒位在影響範圍的市民，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩。

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