為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹科變電所火警1死2傷 火勢已控制、深夜才會完全撲滅

    2026/03/16 17:56 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹科變電所大火，新竹市消防局出動機器人進入火場搜尋。（記者蔡彰盛攝）

    竹科變電所大火，新竹市消防局出動機器人進入火場搜尋。（記者蔡彰盛攝）

    竹科力行路超高壓變電所下午發生大火，造成承包商1死2傷的工安意外，竹市消防局長李世恭第一時間前往指揮搶救。他表示，現場正在做變壓器整建，只是一個工地，不會影響到園區廠房的供電，火勢已經完全控制住，但現場儲存大量的絕緣油，預計深夜才會熄滅。

    李世恭表示，起火的是竹科超高壓變電所，正在做變壓器整建工程，起火時只有施工的工人，現場人員轉述，起火原因是先爆炸接著起火，爆炸原因將由火災調查科調查。

    一名工人現場被發現時OHCA，另有一名工人燒燙傷、一人被爆炸力量彈飛骨折，死傷人數共3人。

    目前消防人員已將火場侷限在變壓器室的燃燒，由於現場儲存大量絕緣油，火勢還沒有辦法完全熄滅，預估可能要到入夜後才會完全熄滅。但現場已獲控制不會再延燒，外界擔心的竹科供電部分，因為它只是一個工地，不會影響園區廠房的供電。

    市府勞青處表示，第一時間掌握傷者送醫與救治情形，立即啟動職災關懷，提供職災勞工及家屬提供勞保、災保給付申辦諮詢，協助處理勞資爭議及民事損害賠償問題。本案發生地點在新竹科學園區內，市府也立即通報國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局調查事故原因。

    環保局指出，依據中央氣象署資訊，現場風向為北北西風，預估影響範圍為東區力行路、力行五路周邊及新竹縣。環保局同仁已持手持式儀器至火場周界下風處進行空品監測，提醒位在影響範圍的市民，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播