高中親歷311大地震 大谷翔平：希望不會再有人承受相同痛苦

出身日本東北地區岩手縣的大谷翔平，高中時期就讀岩手縣花卷東綜合高中。（資料照，法新社）

今天是311東日本大地震15週年，當年東北外海發生的規模9.0強震引發巨大海嘯，重創岩手、宮城、福島等地區，造成逾2.2萬人死亡和失蹤，。聞名全世界的日籍球星大谷翔平，出身東北岩手縣的他，就讀高中時曾親身經歷311大地震發生瞬間，鮮少提及這段經歷的他，今年接受日媒專訪回顧那時的記憶，以及希望後人記住這場天災。

從大谷翔平高中時代就持續關注資深記者佐佐木亨，今年2月28日，在日媒《AERA DIGITAL》分享採訪大谷翔平的最新專訪。根據報導內容，大谷翔平透露在2011年3月11日那天，就讀岩手縣花卷東綜合高中、準備升上1高二生的他，當時與隊友正在室內進行訓練，結果當日下午2點46分，發生了徹底改變他們一生的大地震。

大谷翔平回憶，地震發生當下，他感受到一陣非常強烈的劇烈搖晃，球隊宿舍頓時斷電，部分校舍甚至出現裂縫，而他與隊友也立即停止訓練進行避難。大谷翔平表示：「那是場我從未經歷過的巨大地震，樓梯看起來像被彎折扭曲，我至今仍記得聽到隔壁工地人們的尖叫聲，以及目睹機具設備掉落的畫面。」

報導指出，花卷東高中位於岩手縣內陸，距離太平洋沿岸地區約2小時車程，因此並未受到海嘯直接衝擊。大谷翔平表示，他在地震發生後第一時間聯繫上家人，然而許多來自沿海地區的隊友就沒有那麼幸運，有些人的家園被海嘯沖毀，有些甚至從此失去家人，也，當時目睹此景的大谷翔平，坦言當時完全不知道該如何安慰隊友們。

即使生活遭遇巨變，大谷翔平透露仍有不少隊友選擇留下來訓練，甚至一路過關斬，成功挺進2011年的夏季甲子園大賽，不僅證明了實力，更展現他們不屈不撓的精神。另據《日本時報》（Japan Times）報導，大谷翔平表示與高中隊友互相夫持的3年，是他最珍貴的回憶，同時也因311大地震，讓他更意識到要多關心身邊的人。

平時鮮少公開談論311大地震的大谷翔平，其實長期默默回饋家鄉與災區，「真正重要的不是提供多少支援，而是我們全都彼此相繫、互相幫助的心意」，大谷翔平也直言，雖然許多人支持他，但是來自家鄉的加油聲，對他意義非凡，更在他心中占有特殊位置，「我由衷感謝家鄉形塑我的許多價值觀，這些價值觀讓我成長為如今的樣子。」

隨著時光流逝，311大地震在今年迎接15週年，大谷翔平也從高中生成長為世界級球星。大谷翔平在專訪中指出，有很多人在成長過程中，並未親身經歷過重大災難，因此傳承有關災難的記憶與教訓，也變得越發困難，「當時所有人可能都沒預期到災情會這麼嚴重，親身經歷後，我希望這種重大天災不會再次發生。每人都應該做好心理準備並採取預防措施，因為下一次地震隨時可能發生，絕不能以事不關己的態度面對。」

大谷翔平認為，分享經驗並致力防止悲劇重演，是一項重要的責任，尤其對越來越多不曾經歷過311大地震的人，更需要在們成長期間，透過不斷地述說，讓防災教訓能持續傳遞給下一代子孫。已為人父的大谷翔平，也在訪談最後感性表示，他不希望未來還會有人承受這種失去親友的痛苦，並強調他之所以願意分享當時的經歷，是為了下一代著想，希望後人能記取這些經驗，並盡可能繼續傳遞給下一代。

