川普打伊朗「目標改變」！《紐時》憂心：戰爭恐會打更久

美國總統川普。（路透）

美國總統川普針對伊朗的軍事行動目標再次發生重大轉向，喊出要求伊朗「無條件投降」。美媒憂心，若川普堅持此立場，這場戰爭恐將演變成長期戰。

根據《紐約時報》報導，美以兩國對伊朗發動轟炸行動已進入第六天，伊朗官方目前並未表現出投降意願，反而採取反擊行動，對境內設有美軍基地的阿拉伯國家發射飛彈與無人機。

然而，川普在社群媒體發文要求伊朗屈服，並表示隨後將選出「偉大且可接受的領導人」。他承諾美國及其盟友將不遺餘力地協助伊朗脫離毀滅邊緣。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後對此補充，表示當川普認為伊朗不再對美國構成威脅、且「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）目標達成時，伊朗即處於實質上的無條件投降狀態。

報導指出，川普對伊朗戰爭設定的目標一再變化，這只是最新其中一項。這讓他的幕僚和盟友們疲於應對，有時甚至與川普的意見相左。川普「無條件投降說」提出後，李威特的發言就是在試圖淡化這一要求。

報導認為，川普的目標傾向於「政權更迭」，他多次引用今年稍早美軍在委內瑞拉撤換馬杜羅（Nicolás Maduro）、扶植副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的成功案例。

然而，國務卿魯比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），此前曾轉向強調，美方重點在於永久摧毀伊朗的核計畫與飛彈能力，而非進行「國家建設」；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）目標更為徹底，主張必須完全瓦解伊朗現有政權，以確保其核武與軍事威脅永不復燃。

專家分析，川普心中所想的「無條件投降」模式，類似二戰後對日本與德國的長期軍事占領。然而，伊朗擁有 9200 萬人口，社會與族群結構極為複雜，包含什葉派、遜尼派以及庫德族等多種少數民族，重建難度遠高於委內瑞拉。

雖然川普態度強硬，但目前包括阿曼、埃及與土耳其在內的多個國家正積極展開外交斡旋，尋求停火與和平會談的可能性。

