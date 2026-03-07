為某件事做準備！ 美軍精銳空降師突取消演習待命

美國陸軍第82空降師為美軍精銳空降部隊，是美軍唯一維持「18小時全球快速部署」能力的常備空降師。（美聯社）

被視為美國精銳傘兵部隊第82空降師（82nd Airborne Division）原定要前往路易斯安那州的波克堡（Fort Polk）參加演習，不過卻臨時接到命令取消，要求原地留守，引發外界臆測是否美軍又有新行動展開。

根據《華盛頓郵報》報導，駐紮在北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的第82空降師，原本計畫前往波克堡參與演訓，但近日突然接獲指令要求「原地留守」，美國官員證實這項待命命令，還語帶玄機稱「我們都在為某件事做準備——只是以防萬一。」

美國陸軍第82空降師為美軍精銳空降部隊，是美軍唯一維持「18小時全球快速部署」能力的常備空降師，近年來美軍多次行動都有其身影，包含2020年美軍擊斃伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）時，就由第82空降師前往增援；2021年協助阿富汗撤僑、2022年俄烏戰爭前，也前往東歐部署。

美國總統川普2日曾表示，他不排除派遣美軍地面部隊進入伊朗，同時威脅將發動新一波「大規模」（big wave）的攻擊。

