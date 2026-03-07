為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    為某件事做準備！ 美軍精銳空降師突取消演習待命

    2026/03/07 13:11 即時新聞／綜合報導
    美國陸軍第82空降師為美軍精銳空降部隊，是美軍唯一維持「18小時全球快速部署」能力的常備空降師。（美聯社）

    美國陸軍第82空降師為美軍精銳空降部隊，是美軍唯一維持「18小時全球快速部署」能力的常備空降師。（美聯社）

    被視為美國精銳傘兵部隊第82空降師（82nd Airborne Division）原定要前往路易斯安那州的波克堡（Fort Polk）參加演習，不過卻臨時接到命令取消，要求原地留守，引發外界臆測是否美軍又有新行動展開。

    根據《華盛頓郵報》報導，駐紮在北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的第82空降師，原本計畫前往波克堡參與演訓，但近日突然接獲指令要求「原地留守」，美國官員證實這項待命命令，還語帶玄機稱「我們都在為某件事做準備——只是以防萬一。」

    美國陸軍第82空降師為美軍精銳空降部隊，是美軍唯一維持「18小時全球快速部署」能力的常備空降師，近年來美軍多次行動都有其身影，包含2020年美軍擊斃伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）時，就由第82空降師前往增援；2021年協助阿富汗撤僑、2022年俄烏戰爭前，也前往東歐部署。

    美國總統川普2日曾表示，他不排除派遣美軍地面部隊進入伊朗，同時威脅將發動新一波「大規模」（big wave）的攻擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播