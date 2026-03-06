日本文科大臣曾訪前統一教 松本洋平：受朋友所託

日本文部科學大臣松本洋平。（路透社資料照）

日本文部科學大臣松本洋平今天提到他本人過去曾經訪問「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教會）的相關設施時說明，「當時受朋友所託，前往當地的教會設施致意」。

由於前統一教會涉及向民眾不當募款等，日本政府文部科學省（簡稱文科省）2023年聲請解散命令，東京地方法院2025年3月勒令解散前統一教會。而東京高等法院本週維持東京地院原判，並啟動清算教會財產的程序。

而松本先前與前統一教會的關係備受矚目，也是因為文科省是日本宗教法人的主管機關。

「每日新聞」報導，松本昨天在眾議院預算委員會指出，他已經在自民黨2022年的內部調查報告稱他的秘書過去曾代替他出席前統一教相關團體的會議並支付會費，以及他本人曾經造訪相關設施。

松本今天在內閣會議結束後的記者會，被問及訪問上述相關設施的時期時解釋，「事務所沒有留下紀錄，我也不記得，但因為是在前首相安倍（晉三）的槍擊事件之前，所以我推測大約是5到6年前吧」。

他接著說，「朋友告訴我『希望你可以過去』，所以我當時過去打招呼致意。而這是在安倍前首相令人痛心的事件使此事成為重大問題之前所發生的，我也再度認為自己當時的理解不足，對此坦率反省。」

關於與教會之間的關係，松本強調，「目前當然斷絕了一切關係，之後也會持續努力避免再有任何往來。」

松本也說，「過去與該團體接觸期間，從未對我自身的想法或政策造成任何影響，我就任文科大臣之前到就任之後，也完全沒有（替他們）遊說過。」

