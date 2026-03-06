為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    國際海事組織：約3.5萬船員與郵輪乘客　受困波斯灣

    2026/03/06 01:21 中央社

    聯合國國際海事組織（IMO）今天表示，受中東戰爭影響，約有2萬名海員與1.5萬名郵輪乘客滯留波斯灣。

    法新社報導，國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）表示，「國際海事組織已準備好與所有相關方面合作，協助確保受影響海員的安全與福祉。」

    自美國與以色列攻擊伊朗後，國際海事組織已記錄7起涉及船隻的事件，共有2人死亡，另有7人受傷。

    杜明奎表示，「除了令人震驚的攻擊所帶來的經濟影響，這也是一項人道問題。對無辜海員的任何攻擊都毫無正當性。」

    他補充說：「我再次呼籲所有航運公司，在受影響地區作業時，務必絕對謹慎。」

    伊朗已實際關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。全球約1/5原油與大量液化天然氣都須經由此處向外運輸。

    包括丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）在內的多家航運集團，已暫停波斯灣的訂艙業務。

    伊朗革命衛隊昨天聲稱「完全控制」荷莫茲海峽，並有報導指出有些船隻遭到攻擊。

    能源市場情報公司Kpler表示，自中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽的油輪通行量驟減90%。

    能源價格急劇上漲之際，美國總統川普3日表示，美國海軍已準備好護送油輪通過這條關鍵航道。（編譯：屈享平）1150306

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播