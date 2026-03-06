為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    「是我們要求美國攻擊的……」 伊朗女子遺言看哭全網

    2026/03/06 01:08 即時新聞／綜合報導
    伊朗多地近日遭轟炸。（歐新社）

    美國和以色列對伊朗展開大規模軍事打擊，最高領袖和一眾軍政高層遭擊殺。這場軍事行動仍在持續，一段伊朗女子的錄下遺言的影片在網上瘋傳，讓大批網友鼻酸淚目。

    本月4日，一位住在伊朗首都德黑蘭的女子，在轟炸聲中拿起手機錄下自己的遺言，影片在X平台瘋傳。這位女子對著鏡頭說：「萬一我死了，請記住，是我們要求這次攻擊的，是我們想要這次攻擊的。不要用我的死，來攻擊美國或以色列，不要勸他們停手。」

    女子接著說：「為什麼？我們曾試過上街抗議，結果這個政權殺了我們4萬多人。和平的路是走不通了，這是我們最後的機會。我可能會死，但我不怕，我願意為伊朗犧牲。」

