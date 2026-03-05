中東戰爭持續升溫 美國派遣首架包機接走公民

美國國務院估計，已有1萬7500名美國公民自行離開中東，其中8500人於3日返回。圖為示意圖。（路透）

在伊朗戰爭持續升溫情況下，美國為在中東地區的公民採取行動。美國國務院表示，估計已有1萬7500名美國公民自行離開中東後，美國政府4日派遣了首架包機。

根據《法新社》報導，美國國務院指出，第1架包機已於4日離開中東。基於營運安全考量，國務院未提供具體細節。

美國國務院聲稱，將在整個中東地區增加更多航班，並呼籲身處以色列、卡達、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯的美國公民在線登記。

美國助理國務卿強生（Dylan Johnson）說，自伊朗戰爭爆發以來已有超過1萬7500名公民返回美國，其中8500人於3日返回。

強生補充，目前美國國務院已協助近6500美國人離開中東，其中大多數美國人是自行離開，他們幾乎都搭乘了商業航班。

值得注意的是，在美國和以色列2月28日襲擊伊朗，伊朗隨後對中東多國發動飛彈和無人機攻擊背景下，美國國務院曾因未能提供更快捷的撤離途徑，受到旅客和議員批評。

