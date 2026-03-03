土耳其足球隊長「為海鷗CPR」爆紅 無緣冠軍仍暖喊：生命更重要 ！

土耳其一隻海鷗被足球擊中，球員第一時間衝上前為其CPR，畫面感動全網。（本報合成，擷取自@istanbulyurdumsk/IG）

土耳其一場業餘足球賽近日發生爆紅全球的插曲，一隻海鷗不幸被足球擊落，球隊隊長查坦（Gani Catan）見狀隨即衝上前，在草地上對海鷗施行長達2分鐘的心肺復甦術（CPR），暖心畫面隨即在網路瘋傳，連動物權益組織PETA都為他頒發獎項。

綜合外媒報導，土耳其伊斯坦堡第一業餘聯賽季後賽決賽於2月22日登場，由伊斯坦堡尤杜姆（Istanbul Yurdum Spor）對戰梅夫拉納卡皮·古澤爾希薩爾隊（Mevlanakapi Guzelhisar）。比賽進行到第22分鐘時，伊斯坦堡尤杜姆隊守門員烏亞尼克（Muhammet Uyanik）在禁區前大腳解圍，沒想到足球竟精準擊中低空飛過場內的白色海鷗，海鷗應聲墜地，全場陷入一片震驚。

今年32歲、正職為會計師的尤杜姆隊長查坦，第一時間衝上前為海鷗進行CPR，直到牠逐漸恢復反應，隨後才抱到場邊交給醫護人員接手。轉播員更是即時解說這驚人一幕：「這在足球歷史上非常少見！隊長正在對海鷗做胸外按壓！」相關畫面隨即在社群網路上瘋傳。

查坦回憶，當時看見海鷗生命垂危，完全是出於本能想救牠一命。儘管未受過正式急救訓練，他仍持續按壓海鷗胸腔約2分鐘，直到情況似乎有所好轉，才交由他人接手。儘管查坦的球隊最終落敗無緣冠軍，但他豁達表示：「努力拯救一條生命比冠軍更重要。」事後，查坦還獲得動物權益組織PETA頒發的「動物英雄獎」。

雖然查坦的英勇行徑讓他收到了來自各國媒體的採訪邀約，手機更是開始響個不停，但根據《法新社》報導，該隻海鷗在送往後續治療後依然宣告不治。為了紀念這段特殊的緣分與對生命的尊重，伊斯坦堡尤杜姆球隊目前正考慮將海鷗圖樣加入隊徽以示紀念。

